Экипажи БПЛА ВС РФ пытаются закрепиться в Богатыре: как это угрожает Днепропетровской области

Командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман") предупреждает о критической угрозе на одном из участков фронта.

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Об этом он написал в Telegram.

Фото: Скриншот

По его словам, российские войска пытаются закрепить экипажи дронов в районе села Багатир Волновахского района Донецкой области. Если им это удастся, украинская логистика на направлении может быть полностью парализована вплоть до границы с Днепропетровской областью.

"Повторяю: нужно сосредоточить максимальное внимание на уничтожении вражеских экипажей БПЛА. Нельзя жалеть на это ни сил, ни средств", — подчеркнул военный.

По словам "Османа", в условиях современной войны уничтожение одного экипажа БПЛА является стратегически более важным, чем уничтожение нескольких танков противника.

Ситуация на Новопавловском направлении

В отчете Генштаба ВСУ за 22 мая сказано, что на Новопавловском направлении российские военные девять раз атаковали в направлениях Шевченко и Новополя.

Согласно данным DeepState, ситуация возле села Богатырь остается критической — российские войска активно продвигаются с нескольких направлений и уже приблизились вплотную к населенному пункту.

Фото: DeepStateMAP

Напомним, 21 мая, в российских СМИ появилась информация о якобы прорыве армии РФ к границам Днепропетровщины. В ответ глава области Сергей Лысак отметил: это фейк, направленный на запугивание людей. Такую же позицию озвучили и военные ВСУ и аналитики DeepState.

Также ВВС Украина сообщали, что российские войска активизировали штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, пытаясь продвинуться к административным границам области. Одним из возможных ключевых объектов нового наступления может стать город Константиновка.