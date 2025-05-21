Никакого прорыва: в ОГА и ВСУ опровергли фейк об армии РФ на границе Днепропетровской области (фото)
В среду, 21 мая, в российских СМИ появилась информация о якобы прорыве армии РФ к границам Днепропетровщины. В ответ глава области Сергей Лысак отметил: это фейк, направленный на запугивание людей. Такую же позицию озвучили и военные ВСУ и аналитики DeepState.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, как сама новость, так и фото, якобы ее подтверждающие, не соответствуют действительности.
"Это — ФЕЙК! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности", — подчеркнул Лысак.
Фейковый "выход" РФ на границы Днепропетровщины: что говорят в DeepState
В то же время аналитики DeepState также отмечают, что информация о выходе военных РФ на границе Днепропетровской области не соответствует действительности. Они объяснили, что на фото видно пикап, который принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егоге, а утром россияне добежали и начали фотографироваться. Это произошло вблизи населенного пункта Троицкое.
Аналитики также опубликовали скриншот видео, где, вероятно, видны последствия огневого поражения врага.
В ВСУ объяснили ситуацию с "выходом" РФ на границы Днепропетровщины
Ранее издание "Суспільне" сообщило, что их источники в ВСУ опровергли информацию о прорыве российских войск в Днепропетровскую область — на территории региона их нет. Константин Симонов, руководитель Новопавловской военной администрации, подтвердил, что по состоянию на 19:00 никаких данных о продвижении врага нет, хотя ситуация остается сложной из-за активности FPV-дронов. Военный ВСУ с позывным Стрела добавил, что Новониколаевка находится под контролем украинских сил.
"Фото на 99% постановочное. И сделано где-то в глубине их обороны. Факт захода в Днепропетровскую область в районе Новониколаевки не подтверждается", — сказал он.
Суспільне также получило комментарий от пресс-офицера 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, действующей на Новопавловском направлении. По его словам, ситуация под контролем, прорывов со стороны российских войск не зафиксировано, а на некоторых участках фронта морпехи перешли к контрнаступательным действиям.
Напомним, 21 мая российские Z-блогеры заявили, что ВС РФ якобы вышли на границу Днепропетровской области, и опубликовали фото оккупантов возле заграждения из колючей проволоки.
Ранее аналитик Иван Ступак рассказывал, где ВС РФ пытаются прорвать фронт. Он отмечал, что наиболее угрожающая ситуация складывается на границе Сумской области с Курской областью РФ и на границе Донецкой и Днепропетровской областей.