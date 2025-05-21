Три угрожающих направления: аналитик показал, где ВС РФ пытаются прорвать фронт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются наступать на слабых участок фронта, которые обнаружили во время систематических атак. Наиболее угрожающая ситуация сложилась на границе Сумской и Курской областей, а также на границе Донецкой и Днепропетровской, считает аналитик.

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О наступлении РФ и успехах врага на определенных участках военный аналитик Иван Ступак рассказал в эфире телеканала Freedom.

Наступление РФ — Ступак о ситуации на фронте см. с 1:34

Ступак объяснил, что "небольшое, немасштабное, ползучее" наступление РФ продолжается с 2023 года. В течение более года россияне имели "локальные успехи", но на сегодня он не может утверждать, что фронт "разрушается". В то же время на карте проекта DeepState аналитик видит три особо угрожающих участка: там еще нет прорыва, но ситуация сложная.

Сумская область. На данном участке фронта ВС РФ ведет бои в Курской области и уже зашла на украинскую территорию. Ступак отметил, что враг присутствует на площади 100 кв. км.

"Эта площадь расширяется и постепенно заходит на территорию Сумской области", — сказал он.

Наступление РФ — ситуация в Сумской области 21 мая Фото: DeepState

Новопавловское и Покровское направления. Второй угрожающий участок — это Новопавловское направление, отметил аналитик. Он напомнил о распоряжении военной администрации, которая объявила эвакуацию из 20 населенных пунктов в Днепропетровской области. Причина эвакуации — невозможность гарантировать людям безопасность в текущих боевых условиях.

Третья критическая точка — это участок Покровск-Константиновка. Ступак пояснил, что на данном направлении ВС РФ действительно имеют определенные успехи и надеются продвинуться дальше.

Наступление РФ — ситуация под Новопавловкой, Покровском, Константиновкой 21 мая Фото: DeepState

По мнению Ступака, россияне пытаются получить максимальные территориальные достижения, чтобы начать мирные переговоры в других, более выгодных условиях. Аналитик пояснил, что враг будет двигаться вперед "сколько будет выходить" и только в патовой ситуации остановится и начнет о чем-то говорить. По его оценкам, наступление РФ продлится один-два месяца.

"Российское командование увидело, что здесь можно хорошо продвинуться вглубь. И вполне возможно, что мирные переговоры состоятся на других линиях разграничения. Если дойдут до патовой ситуации, когда ни одна из сторон не получает преимущество, тогда и будут выходить на мирные переговоры", — сказал Ступак.

Наступление РФ — что говорит Генштаб ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ можно увидеть ситуацию на участках фронта, на которых, по словам аналитика, происходит наступление РФ. Утром 21 мая командование сообщило, что наибольшее количество российских штурмов состоялось на Покровском направлении — 44 шт. Несколько меньше — на Новопавловском (33 шт.). На Курском направлении — 13 атак, 19 авиаударов (сбросили 40 КАБов), почти 300 обстрелов. Сумы, как отдельное направление атак РФ, в отчете отдельно не выделяются.

Отметим, 20 мая бойцы 128 бригады рассказали об остановке наступления РФ в селе Вольное Поле на Новопавловском направлении. Бойцы показали серию ударов FPV-дронов, которыми выбили российских штурмовиков, проникших в населенный пункт и даже установивших флаг.

Напоминаем, 16 мая 92 бригада ВСУ показала кадры механизированного наступления РФ на Купянском направлении.