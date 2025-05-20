Потратили семь FPV: 128 бригада ВСУ очистила Вольное Поле от ВС РФ (видео)

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины опровергли заявление Министерства обороны Российской Федерации об оккупации села Вольное Поле на Новопавловском направлении. Воины показали кадры "охоты" на врагов, которые тщетно прятались между руинами.

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Об отражении попытки наступления РФ говорится в заметке 128 ОГШБр ВСУ на странице Facebook.

Наступление РФ — бой в Вольном Поле 129 ОГШБр ВСУ

Сообщение украинских бойцов о ситуации в Вольном Поле появилось вечером 19 мая. Видео длится две минуты, и показывает работу FPV-дронов ВСУ. На записи указывается, что действовал 15 отдельный горно-штурмовой батальон 128 ОГШБр и 31 бригада. Видим, как украинские беспилотники петляют по руинам и обнаруживают россиян в самых неожиданных тайниках. Один российский военный прятался между обломками стен, второй — залез под плиту, третий — бродил по полю, четвертый — присыпался кирпичами. Видео показывает, как врагов выслеживают и обезвреживают. Ориентировочно можно насчитать семь-восемь попаданий FPV. В заметке украинских военных указано, что в Вольном Поле нет российского флага и село находится под контролем ВСУ.

"Радость оккупантов длилась недолго. [Бойцы] показали "освободителям" их судьбу на Украинской земле. Вольное Поле под украинским контролем!" — говорится в заметке 128 бригады.

Наступление РФ — что происходит под Вольным Полем

128 бригада ответила на заявление Минобороны РФ. 16 мая российское командование опубликовало видео установки российского флага в селе Вольное Поле. Украинские бойцы через три дня показали, что произошло с россиянами, которые проникли в населенный пункт.

На карте проекта DeepState видно, что Вольное Поле — населенный пункт на Новопавловском направлении. По состоянию на 18 мая (дата последнего обновления) село находится в серой зоне, а линия фронта пролегает на расстоянии 1,6 км.

Наступление РФ — ситуация в Вольном Поле на Новопавловском направлении 18 мая Фото: DeepState

Отметим, 16 мая аналитики проекта DeepState рассказали о попытке наступления РФ возле села Богатырь — населенного пункта, расположенного на расстоянии 20 км к северо-востоку от Вольного Поля. Обе точки — на Новопавловском направлении. Российское командование показало штурм Богатиря и установление российского флага. Украинский военный с позывным "Мучной" описал тактику противника. Как выяснилось, россияне применяют ручные гранатометы и забрасывают улицы гранатами. Тем временем Генштаб ВСУ 20 мая подтвердил, что ВС РФ пытаются штурмовать на данном направлении: насчитали 23 попытки.

Напоминаем, 16 мая бойцы 33 бригады вернули украинский флаг в село Богатырь. Тогда же военные 92 бригады показали кадры отражения атаки на Купянском направлении, когда наступление РФ происходило с применением бронемашин, мотоциклов, квадроциклов.