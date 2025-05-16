Установили триколор "с нюансом": ВС РФ пытаются "по-быстрому" залететь в Богатырь

Российские оккупанты в Донецкой области активизировали наступательные действия в районе села Богатырь. Некоторые из них успели прорваться в населенный пункт и установить там российский флаг.

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Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

По их информации, это уже не первая попытка россиян установить в Богатыре триколор, но каждый раз она заканчивается одинаково — "знаменосцев" ликвидируют украинские защитники.

"Сегодня п**ары, которые просочились в Багатир, хотели вывесить свою тряпку. Были уничтожены. Кац*пы осуществляют активное давление пехотой на Богатирь, часто используя мотоциклы. Залетают в село, прячутся в домах и пытаются накапливаться для дальнейшего продвижения. Сейчас смогли залезть в южную часть населенного пункта, но Силы Обороны стараются уничтожать все, что движется в сторону села и зачищать местность, когда к*цапы пробуют лезть глубже", — объяснили ситуацию в населенном пункте в DeepState.

Они отметили, что в российских пабликах может появиться информация, что оккупанты уже захватили село и установили там свой флаг, но она не будет соответствовать действительности, поскольку вражеская группа была уничтожена. Также была уничтожена и следующая группа россиян, которые тоже бегали по Богатирю с флагом.

"Сейчас украинские военные пытаются сдержать этот бешеный натиск. Хотя, как правило, с большим количеством потерь к*цапы достигают своего, но надеемся, что бойцы СОУ удержат село", — отметили аналитики.

Последствия мотоциклетных атак россиян в районе Богатиря

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" проинформировал, что на Новопавловском направлении в Богатыре украинские артиллеритсты уничтожили позицию российских оккупантов, а противник атакует в центральной части села.

"Происходит близкий контакт. Применяется врагом РПГ, рядом между домами п**ары забрасывают гранаты — таким образом проводят зачистку. Также с северной части наши бойцы пытались провести контратаку, в результате боя при поддержке дронов было уничтожено 15 п**арчуков + были у них тяжелые раненые, после этого мы откатились из-за повторного, серьезного натиска со стороны противника", — рассказал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 16 мая сообщалось, что на Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Богатирь, Константинополь, Привольное и Вольное Поле.

Карта боев на Новопавловском направлении

Напомним, что бойцы ВСУ забрали 26 побратимов из-под носа у оккупантов, использовав британский бронеавтомобиль HASK TSV.

Также сообщалось, что ВСУ разнесли расчет российских "мавикистов" на Сумщине. Сначала была уничтожена их техника, а затем и укрытие с самими дронарями.