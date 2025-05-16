Встановили триколор "з нюансом": ЗС РФ намагаються "по-швидкому" залетіти в Багатир

Російські окупанти на Донеччині активізували наступальні дії в районі села Багатир. Деякі з них встигли прорватися у населений пункт і встановити там російський прапор.

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Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За їхньою інформацією, це вже не перша спроба росіян встановити в Багатирі триколор, але щоразу вона закінчується однаково — "прапороносців" ліквідовують українські захисники.

"Сьогодні п**ари, які просочились в Багатир, хотіли вивісити свою ганчірку. Були знищені. Кац*пи здійснюють активний тиск піхотою на Багатир, часто використовуючи мотоцикли. Залітають в село, ховаються в хатах і намагаються накопичуватися для подальшого просування. Наразі змогли залізти в південну частину населеного пункту, але Сили Оборони стараються знищувати все, що рухається в сторону села і зачищати місцевість, коли к*цапи пробують лізти глибше", — пояснили ситуацію в населеному пункті в DeepState.

Вони зауважили, що у російських пабліках може з'явитися інформація, що окупанти вже захопили село і встановили там свій прапор, але вона не відповідатиме дійсності, оскільки ворожа група була знищена. Також була знищена і наступна група росіян, які теж бігали по Багатирю з прапором.

"Зараз українські військові намагаються стримати цей шалений натиск. Хоч, зазвичай, з великою кількістю втрат к*цапи досягають свого, але сподіваємося, що бійці СОУ втримають село", — зазначили аналітики.

Наслідки мотоциклетних атак росіян в районі Багатиря

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" проінформував, що Новопавлівському напрямку у Багатирі українські артилеритсти знищила позицію російських окупантів, а противник атакує у центральній частині села.

"Відбувається близький контакт. Застосовується ворогом РПГ, поряд між будинками п**ари закидують гранати – таким чином проводять зачистку. Також з північної частини наші бійці намагалися провести контратаку, у результаті бою при підтримці дронів було знищено 15 п**арчуків + були у них важкі поранені, після цього ми відкотилися через повторний, серйозний натиск з боку противника", — розповів він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 травня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

Карта боїв на Новопавлівському напрямку

Нагадаємо, що бійці ЗСУ забрали 26 побратимів з-під носа в окупантів, використавши британський бронеавтомобіль HASK TSV.

Також повідомлялося, що ЗСУ рознесли розрахунок російських "мавікістів" на Сумщині. Спершу була знищена їхня техніка, а потім і укриття із самими дронарями.