"Думали, що майстри маскування": ЗСУ рознесли розрахунок російських "мавікістів" на Сумщині (відео)

На Сумському напрямку ЗСУ "розмотали" російських операторів дронів, які замаскувалися і засіли в бліндажах. Спершу була знищена їхня техніка, а потім і укриття із самими дронарями.

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Про це повідомили у пресслужбі 47-ї бригади "Маґура".

Бійці "Маґури" розносять позиції російських розвідників

"Повний Mavic-підпал. Розмотали розвідників РФ на Сумському напрямку. Вони думали, що майстри маскування і будуть безкарно літати дронами-розвідниками над нашими позиціями. Але ні, 47 бригада "Маґура" таких швидко виявляє і випалює. В буквальному розумінні цього слова", — йдеться в повідомленні.

Над знищенням ворожих дронарів працювали кілька підрозділів 47-ї бригади. БУАР виявив розрахунок російських "мавікістів", передав координати пілотам ББС бригади і далі коригував їхні дії.

"Наші FPV спершу збили супутникову антену ворога, а далі й виносні антени під БПЛА. Ну а довершив справу підрозділ САДн. Вороги ще намагалися рятуватися у бліндажі — але шість 155-мм снарядів, випущених з наших Paladin, просто стерли ворожий розрахунок в попіл", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бійці Сіверської окремої танкової бригади за допомогою дронів звільнили з полону росіян трьох побратимів із сусідньої позиції. Ті відстрілювалися до останнього, а коли боєкомплект закінчився, здалися ворогу.

Також повідомлялося, що ЗС РФ планує літній наступ, зокрема, на Сумському та Херсонському напрямках. Також будуть пробувати прорвати оборону на Запорізькому.