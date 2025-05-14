"Думали, что мастера маскировки": ВСУ разнесли расчет российских "мавикистов" на Сумщине (видео)

На Сумском направлении ВСУ "размотали" российских операторов дронов, которые замаскировались и засели в блиндажах. Сначала была уничтожена их техника, а затем и укрытия с самими дронарями.

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Об этом сообщили в пресс-службе 47-й бригады "Магура".

Бойцы "Магуры" разносят позиции российских разведчиков

"Полный Mavic-поджиг. Размотали разведчиков РФ на Сумском направлении. Они думали, что мастера маскировки и будут безнаказанно летать дронами-разведчиками над нашими позициями. Но нет, 47 бригада "Магура" таких быстро обнаруживает и выжигает. В буквальном смысле этого слова", — говорится в сообщении.

Над уничтожением вражеских дронаров работали несколько подразделений 47-й бригады. БУАР обнаружил расчет российских "мавикистов", передал координаты пилотам ББС бригады и дальше корректировал их действия.

"Наши FPV сначала сбили спутниковую антенну врага, а дальше и выносные антенны под БПЛА. Ну а довершило дело подразделение САДн. Враги еще пытались спасаться в блиндаже — но шесть 155-мм снарядов, выпущенных из наших Paladin, просто стерли вражеский расчет в пепел", — говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы Северской отдельной танковой бригады с помощью дронов освободили из плена россиян трех собратьев с соседней позиции. Те отстреливались до последнего, а когда боекомплект закончился, сдались врагу.

Также сообщалось, что ВС РФ планирует летнее наступление, в частности, на Сумском и Херсонском направлениях. Также будут пробовать прорвать оборону на Запорожском.