"Закончился БК, и нас окружили": бойцы ВСУ освободили из плена россиян трех побратимов (видео)

Бойцы Северской отдельной танковой бригады с помощью дронов освободили из плена россиян трех побратимов с соседней позиции. Те отстреливались до последнего, а когда боекомплект закончился, сдались врагу.

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Об этом они рассказали в интервью Армия TV.

Как рассказал освобожденный из плена россиян военный, в тот день их на позиции находилось трое. Весь день у них были бои, а также оккупанты атаковали и соседнюю позицию.

"У противника было большое преимущество в количестве, и им удалось нас окружить с разных сторон. У нас уже не было возможности отстреливаться дальше. У нас закончился БК, и они нас с разных сторон окружили и уже близко их голоса. Далее нас обезоружили и повели на свои позиции. Они были без опознавательных знаков. Руководил пятеркой бурят, или якут. Нам говорили "не дергайтесь" и угрожали расстрелять", — рассказал украинский защитник, стрелок с позывным "Малый".

О том, что трое бойцов ВСУ попали в плен узнали операторы БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады. Их командир дал приказ одному из бойцов следовать дроном за группой, а другим — готовиться освобождать собратьев.

"У нас была задача отбить своих побратимов. Наш оператор говорит "там же наши". А я говорю: "Ну так работай аккуратно, чтобы не зацепить", — рассказал боец танковой бригады, дежурный смены БПЛА Артем.

Оккупанты связали украинских защитников, и они были обездвижены и лежали на земле. В это время операторы дронов начали уничтожать вражеских солдат — работать по движущимся целям. Те сначала держались кучи, а дальше начали разбегаться. Далее начались сбросы.

"Меня наш оператор спрашивает: "Наши живы?", я думал, что нет, но он говорит "Они шевелятся", — рассказал Артем.

Пленные рассказывают, что долгое время лежали и не двигались, потому что не знали, чем закончился бой и предполагали, что если они сейчас встанут, их расстреляют. Они решили дождаться пока стемнеет.

"В то же время мы видели, что над нами меняются "птички" и одновременно мы понимали, что это наши. Назад самим было немного страшно идти, потому что знали, что где-то с той стороны есть заминирование. В конце концов, одна из "птичек" начала нам подавать знаки, немного подсвечивать, мы за ней пошли, и она вывела нас на наши позиции", — рассказал "Малый".

Бойцы танковой бригады, говорят, что обрадовались, когда увидели, что их собратья живы.

"Когда увидели, что один, второй и третий встали, я говорю, чтобы снижались над ними. Он снизился и сигнальными огнями подал знак, чтобы они шли за ними. Так они и вышли на наши позиции", — говорит Артем.

Напомним, что на одном из участков фронта россияне взяли в плен трех бойцов Сил обороны Украины. Им на помощь пришли операторы дронов Государственной пограничной службы Украины и 1-й отдельной танковой Северской бригады. Им вместе далось отбить пленных у врага.