"Закінчився БК, і нас оточили": бійці ЗСУ звільнили з полону росіян трьох побратимів (відео)

Бійці Сіверської окремої танкової бригади за допомогою дронів звільнили з полону росіян трьох побратимів із сусідньої позиції. Ті відстрілювалися до останнього, а коли боєкомплект закінчився, здалися ворогу.

Related video

Про це вони розповіли в інтерв'ю Армія TV.

Як розповів звільнений з полону росіян військовий, того дня їх на позиції перебувало троє. Весь день в них були бої, а також окупанти атакували і сусідню позицію.

"У противника була велика перевага в кількості, і їм вдалося нас оточити з різних боків. У нас вже не було змоги відстрілюватися далі. В нас закінчився БК, і вони нас з різних боків оточили і вже близько їхні голоси. Далі нас обеззброїли і повели на свої позиції. Вони були без розпізнавальних знаків. Керував п'ятіркою бурят, чи якут. Нам казали "не смикайтесь" і погрожували розстріляти", — розповів український захисник, стрілець з позивним "Малий".

Про те, що троє бійців ЗСУ потрапили в полон дізналися оператори БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Їхній командир дав наказ одному із бійців слідувати дроном за групою, а іншим — готуватися звільняти побратимів.

"У нас була задача відбити своїх побратимів. Наш оператор каже "там же наші". А я кажу: "Ну так працюй акуратно, щоб не зацепити", — розповів боєць танкової бригади, черговий зміни БПЛА Артем.

Окупанти зв'язали українських захисників, і вони були знерухомлені та лежали на землі. В цей час оператори дронів почали нищити ворожих солдатів — працювати по рухомих цілях. Ті спершу трималися купи, а далі почали розбігатися. Далі почалися скиди.

"Мене наш оператор питає: "Наші живі?", я думав, що ні, але він говорить "Вони ворушаться", — розповів Артем.

Полонені розповідають, що тривалий час лежали і не рухалися, бо не знали, чим закінчився бій і припускали, що якщо вони зараз встануть, їх розстріляють. Вони вирішили дочекатися поки стемніє.

"В той же час ми бачили, що над нами змінюються "пташки" і водночас ми розуміли, що то наші. Назад самим було трохи лячно йти, бо знали, що десь з того боку є замінування. Зрештою, одна із "пташок" почала нам подавати знаки, трохи підсвічувати, ми за нею пішли, і вона вивела нас на наші позиції", — розповів "Малий".

Бійці танкової бригади, кажуть, що зраділи, коли побачили, що їхні побратими живі.

"Коли побачили, що один, другий і третій встали, я кажу, щоб знижалися над ними. Він знизився і сигнальними вогнями подав знак, щоб вони йшли за ними. Отак вони і вийшли на наші позиції", — говорить Артем.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту росіяни взяли в полон трьох бійців Сил оборони України. Їм на допомогу прийшли оператори дронів Державної прикордонної служби України і 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Їм разом далося відбити полонених у ворога.