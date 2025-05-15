Допоміг британський HASK TSV: бійці ЗСУ забрали 26 побратимів з-під носа в окупантів (відео)

Десантники 46 аеромобільної Подільської бригади ЗСУ виконують найнебезпечніші завдання — залітають у тил противника, підривають їхні укріплення чи евакуюють побратимів з-під носа росіян. Виконувати екстремальні завдання бійцям допомагають британські бронеавтомобілі Husky TSV.

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Про це йдеться в сюжеті Армія TV.

Husky TSV — британська бронемашина тактичного супроводу 2006 року випуску, яка має повний привід і колісну базу 4х4, має захищений панцерний корпус з потужною рамою, що убезпечує бійців як від стрілецької зброї, так і від уламків. Він вміщує до 5 бійців у повному екіпіруванні.

Проте, за словами водія з позивним "Бобер", йому вдавалося вивозити на бронеавтомобілі аж 26 побратимів.

"Це було, коли я вивозив з укриття вночі. Вони всі як на лінійці вишикувалися. Я не встиг розвернутися, ці 26 чоловік завантажилися за півтори хвилини і кричать: "Давай по коробці, бо противник ось у будинку". Я повертаю голову: "Що у цьому?" Вони кажуть "Так", я на газ і погнали", — розповідає воді бронеавтомобіля з позивним "Бобер".

Крім цього на автомобілі виконували інші "цікаві" завдання — залітали в тил до противника, під'їздили до дотів, де він засідав, навідник по ньому відпрацьовував і закидали в них вибухівку. Як розповідає "Бобер", під'їздили на відстань метрів 5-10, а далі швидко втікали, щоб не зачепило вибухом.

Бронеавтомобіль Husky TSV

В штатній комплектації бронеавтомобіль оснащується кулеметом, це може бути або М-240 калібром 7,62 або "Браунінг" з калібром 12,7. Тут встановлюється дистанційний модуль, яким можна керувати з салону.

"Швидкострільність у нього хороша від 430 до 570 патронів, можна цинк випустити буквально за 15-20 секунд, посадку викосити легко не напружуючись. Евак робили, хлопця забирали. Ми їздили трьома машинами і ми їхали першими — на себе вогонь брали для того, щоб я хотів брати для того, щоб я хотів, щоб хлопчики брали для того, щоб їсти там, щоб їсти перш за все, щоб їсти перших — на себе вогонь брали для того, щоб їсти перш за все. звичайно насипали як хотіли. Це все спрацювало, хлопці молодці забрали і ми відкотилися швидко", — розповів кулеметник "Мартин".

Нагадаємо, що бійці 65 механізованої бригади "Великий Луг" готують до виходу на лінію фронту наземний дрон "Гном". Це вже другий місяць тестів — перед тим військові попросили виробника замінити на "Гномі" колеса, а самі покращили систему кріплень для зброї та антени.