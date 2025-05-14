Здатен атакувати бліндажі і "вичікувати" свого часу місяць: ЗСУ отримали робота-кулеметника (відео)

Бійці 65 механізованої бригади "Великий Луг" готують до виходу на лінію фронту наземний дрон "Гном". Це вже другий місяць тестів — перед тим військові попросили виробника замінити на "Гномі" колеса, а самі покращили систему кріплень для зброї та антени.

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Про це йдеться у сюжеті Армія TV.

"Ми дрон тестуємо вже десь протягом двох місяців. 2 рази він в нас вже був на переробці. Було проїде 1 км, 50 метрів і з ним обрубається зв'язок, і ним не можна управляти. Якщо ворог буде глушити РЕБом, він якраз справляється бездоганно. Обладнання встановлювали самостійно, там були тільки кріплення. Був "цинк" на 100 патронів. Зараз його переробили і ми вже поставили короб на 250 патронів, або три короби по 100 патронів", — розповідає військовий Михайло.

Цей наземний дрон має на озброєнні два протитанкові гранатомети та крупнокаліберний кулемет. "Гном" керується дистанційно. Він має три камери — основну, прицільну і тепловізор, і здатен очікувати на свій вихід до місяця, якщо на ньому вимкнути всі пристосування. Останній він стійко витримує, навіть не рухаючись з місця, але може трохи просісти в землю. Його тестували на постріли з РПГ на відстань у 400 метрів.

"Кулемет дуже прицільно б'є в точку. Навіть при довгій черзі. Ми вистрілювали 50 патронів, і все летіло, куди треба. Одна з його задач — виїхати в штурм і постріляти по якихось бліндажах, наприклад", — розповідає Михайло.

Спочатку "Гном" мав звичайні резинові шини, але бійці попросили виробника їх замінити на більш міцні, а також замінити кріплення.

"Ці дрон, звісно, не замінюють піхотинця, але вони полегшують їхню роботу. Він може і повільніше рухається, але кучність у нього набагато більша", — говорить командир підрозділу Сергій.

Цей наземний дрон має на озброєнні два протитанкові гранатомети та крупнокаліберний кулемет.

Нагадаємо, що українські групи протиповітряної оборони, які збивають російські дрони, зокрема "Шахеди", отримали нові комплекси прицілювання SkyLock. Їх закупили за кошти благодійників.