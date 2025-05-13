Збивати "Шахеди" стане легше: у мобільних груп ППО з'явилися комплекси SkyLock (фото)

Українські групи протиповітряної оборони, які збивають російські дрони, зокрема "Шахеди", з'явилися нові комплекси прицілювання SkyLock. Їх закупили за кошти благодійників.

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Про це повідомили у "Благодійному фонді Сергія Притули".

"Друга видача в межах нашого спільного з Uklon проєкту "Підсвіти ворога". Передали 20 пристроїв SkyLock для мобільно-вогневих груп", — йдеться в повідомленні.

Оптико-електронний прицільний пристрій SkyLock допомагає мобільним групам ППО виявляти та збивати російські безпілотники. Вони монтуються на зенітну установку і підвищують ефективність збивання "Шахедів".

Комплекс SkyLock для українських військових. Джерело: Сергій Притула

Комплекс SkyLock: що відомо

Як пише видання "Мілітарний" SkyLock оснащено тепловізором і системою визначення відстані та висоти до цілі. Оператор зенітної установки отримує зображення на монітор, де відображається вся необхідна інформація, зокрема й сама ціль.

Наприклад, коли в сектор входить повітряна ціль, навідник бачить на моніторі стрілку, що вказує, в який бік потрібно повернути, підняти або запустити зброю. Коли ціль опиняється у полі зору – вона позначається кружечком. Коли об'єкт буде в зоні досяжності, навіднику залишиться лише прицілитися та відкрити вогонь.

Комплекс SkyLock на зенітній установці ЗУ-23 українських військових. Джерело: Сергій Притула

Окрім 23-мм спареної установки ЗУ-23, прицільний комплекс SkyLock також встановлюють на великокаліберні кулемети мобільних вогневих груп.

Зенітна установка ефективно працює по цілях на висоті до 2 кілометрів і на відстані до 2,5 кілометрів.

Також український завод "Маяк" налагодив виробництво ЗІП (запасних частин, інструментів і приладдя) для 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23.

Нагадаємо, що в Латвії оборонна компанія Origin Robotics представила автономний дрон-перехоплювач Blaze, який поєднує технологію машинного зору та радіолокаційного відстеження і може в повітрі підривати "Шахеди".