Сбивать "Шахеды" станет легче: у мобильных групп ПВО появились комплексы SkyLock (фото)

В украинских группах противовоздушной обороны, которые сбивают российские дроны, в частности "Шахеды", появились новые комплексы прицеливания SkyLock. Их закупили за средства благотворителей.

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Об этом сообщили в "Благотворительном фонде Сергея Притулы".

"Вторая выдача в рамках нашего совместного с Uklon проекта "Подсветы врага". Передали 20 устройств SkyLock для мобильно-огневых групп", — говорится в сообщении.

Оптико-электронное прицельное устройство SkyLock помогает мобильным группам ПВО выявлять и сбивать российские беспилотники. Они монтируются на зенитную установку и повышают эффективность сбивания "Шахедов".

Комплекс SkyLock для украинских военных. Источник: Сергей Притула

Комплекс SkyLock: что известно

Как пишет издание "Милитарный" SkyLock оснащен тепловизором и системой определения расстояния и высоты до цели. Оператор зенитной установки получает изображение на монитор, где отображается вся необходимая информация, в том числе и сама цель.

Например, когда в сектор входит воздушная цель, наводчик видит на мониторе стрелку, указывающую, в какую сторону нужно повернуть, поднять или запустить оружие. Когда цель оказывается в поле зрения — она обозначается кружочком. Когда объект будет в зоне досягаемости, наводчику останется только прицелиться и открыть огонь.

Комплекс SkyLock на зенитной установке ЗУ-23 украинских военных. Источник: Сергей Притула

Кроме 23-мм спаренной установки ЗУ-23, прицельный комплекс SkyLock также устанавливают на крупнокалиберные пулеметы мобильных огневых групп.

Зенитная установка эффективно работает по целям на высоте до 2 километров и на расстоянии до 2,5 километров.

Также украинский завод "Маяк" наладил производство ЗИП (запасных частей, инструментов и принадлежностей) для 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23.

Напомним, что в Латвии оборонная компания Origin Robotics представила автономный дрон-перехватчик Blaze, который сочетает технологию машинного зрения и радиолокационного отслеживания и может в воздухе взрывать "Шахеды".