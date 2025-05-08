Может сбивать "Шахеды": в Латвии презентовали новый дрон-перехватчик

В Латвии оборонная компания Origin Robotics представила автономный дрон-перехватчик Blaze, который сочетает технологию машинного зрения и радиолокационного отслеживания.

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Об этом говорится на сайте компании.

Производитель пишет, что новый дрон Blaze- это переносной перехватчик, который быстро разворачивается и предназначен для поражения быстродвижущихся воздушных угроз, включая барражирующие боеприпасы и вражеские беспилотники. Он оснащен осколочно-фугасной боевой частью и может устранять угрозу в сложных условиях.

Blaze обеспечивает автономный захват и перехват целей, сочетая радиолокационное обнаружение с компьютерным зрением на базе искусственного интеллекта.

Он имеет оснащенный радиолокационной навигацией, которая обеспечивает начальное приближение к цели, набор датчиков EO/IR, которые с помощью ИИ помогают распознать цели и зафиксировать их в режиме реального времени.

Также дрон имеет трехуровневую систему безопасности, которая предотвращает преждевременную детонацию, а функция Wave-Off позволяет прервать миссию до окончательного подхода на посадку.

Blaze оснащен функцией волнового отступления, что позволяет ему безопасно возвращаться или самоуничтожаться при необходимости, чтобы минимизировать риск ложноположительных результатов и побочного вреда. Компания утверждает, что операторы сохраняют контроль над дроном до самого конца, несмотря на его автономные возможности.

Также в технических характеристиках нового дрона-перехватчика указано, что он быстро разворачивается "буквально в считанные минуты", является портативным и компактным, а кейс, в котором он хранится служит стартовой станцией и зарядной док-станцией.

После выполнения одного задания дрону требуется 10 минут на восстановление и он снова готов к эксплуатации.

Blaze пригоден к многократному использованию. Первый раз для взлета ему необходимы 5 минут, а последующие разы он взлетает меньше чем за 1 минуту.

Напомним, что 7 мая сообщалось, что в Польше на конференции по безопасности Defence24 Days представили модульную надводную беспилотную многоцелевую платформу Seawolf.