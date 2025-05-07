Вдохновились украинским дроном Magura: в Польше представили платформу Seawolf (фото)

В Польше на конференции по безопасности Defence24 Days представили модульную надводную беспилотную многоцелевую платформу Seawolf.

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Об этом сообщает "Милитарный".

Seawolf создан для асимметричной войны на море. Он сочетает в себе решения, основанные на украинском опыте современной войны на море, его можно быстро настраивать под различные боевые задачи или наблюдения без изменения основных компонентов.

Разработчиком платформы является компания Ekskalibur. Длина дрона 7,7 метра, ширина — 2,2, а вес — 950 кг. Он имеет дизельный двигатель мощностью в 270 лошадиных сил и может преодолеть более 1600 км. Емкость полезной нагрузки Seawolf — до 1650 кг, а боевой — до 450 кг.

Seawolf создан для асимметричной войны на море

Как пишет "Милитарный", на основе этой надводной платформы можно выпускать дроны различного назначения, в частности:

лодка для противовоздушной обороны Seawolf R;

лодка прикрытия Seawolf MG;

лодка прикрытия Seawolf MGR с радаром;

лодка радиоэлектронной борьбы Seawolf EW;

миноносец Seawolf M и дрон-перевозчик Seawolf D.

Также есть увеличенная 9,5-метровая версия Seawolf с грузоподъемностью 4000 кг и запасом хода — 1500 км, которая может одновременно быть вооружена четырьмя ракетами ПВО AIM-9, модулем с 12,7-мм пулеметом М2, FPV-дронами или пусковой установкой с управляемыми боеприпасами.

Seawolf — универсальная беспилотная надводная платформа

"Seawolf — универсальная беспилотная надводная платформа, разработанная для максимальной гибкости в современной морской войне. Его модульный корпус позволяет легко интегрировать разнообразную полезную нагрузку для определенных миссий, сохраняя основные структурные и технические компоненты, оптимизируя как стоимость, так и время развертывания", — рассказали разработчики.

Напомним, что 6 мая сообщалось, что Литва изъявила желание выпускать дроны Magura — один для Украины и один — для себя и полностью финансировать процесс.

Также сообщалось, что 4 мая 2024 года морской дрон Magura V7 уничтожил 2 российских бомбардировщика американскими ракетами в Черном море.