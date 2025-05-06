Один себе — один Украине: Литва хочет бесплатно изготавливать украинские морские дроны Magura

Украинские морские дроны Magura набирают популярность в мире. Литва готова их изготавливать для Украины бесплатно при условии, что будет изготавливать их также для себя.

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Об этом министр обороны Литвы Довиле Шакалиене рассказала "Милитарному".

"Magura, как по мне, — это отличное военное изделие", — говорит Довиле Шакалиене.

Для этого рассматривается запуск в Литве совместного производства отдельных видов вооружения, используя принцип "1+1". Он предусматривает, что один дрон будет изготавливаться для Украины — один для Литвы.

"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", — пояснила министр.

Недавно Литва выделила 20 миллионов евро на финансирование отдельных проектов украинской оборонной промышленности.

"И мы считаем, что сотрудничество в отдельных сферах, связанных с ракетными дронами, морскими дронами и другими технологиями, действительно очень перспективно", — отметила министр обороны.

Дроны Magura: что известно

Magura — украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер (БЭК), способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и другие боевые задачи.

В ноябре 2022 года правительство Украины заявило о создании украинского боевого надводного беспилотника с дальностью действия до 800 км. Аппарат впервые был представлен на Международной выставке оборонной промышленности (IDEF), проходившей с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле, Турция.

В ноябре 2023 года в ходе одного из документально подтвержденных случаев оперативного использования дронов были уничтожены два десантных корабля ДКА 1176 "Акула" и ДКА 11770 "Серна", пришвартованных на базе ВМФ России в порту в Черном море.

В январе 2024 года начальник ГУР Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сообщил, что несколько дронов Magura V5 потопили российский ракетный катер "Ивановец". 14 февраля 2024 года несколько беспилотников Magura V5 были использованы для атаки десантного корабля "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

31 декабря 2024 года появилось видео, где морской дрон Magura V5 с помощью Р-73 сбил российский Ми-8. 4 мая 2024 года морской дрон Magura V7 уничтожил 2 российских бомбардировщика американскими ракетами в Черном море.