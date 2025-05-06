Один собі — один Україні: Литва хоче безкоштовно виготовляти українські морські дрони Magura

Українські морські дрони Magura набирають популярності у світі. Литва готова їх виготовляти для України безкоштовно за умови, що виготовлятиме їх також для себе.

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Про це міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне розповіла "Мілітарному".

"Magura, як на мене, — це чудовий військовий виріб", — говорить Довілє Шакалієне.

Для цього розглядається запуск у Литві спільного виробництва окремих видів озброєння, використовуючи принцип "1+1". Він передбачає, що один дрон буде виготовлятися для України — один для Литви.

"Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві", — пояснила міністерка.

Нещодавно Литва виділила 20 мільйонів євро на фінансування окремих проєктів української оборонної промисловості.

"І ми вважаємо, що співпраця в окремих сферах, пов’язаних із ракетними дронами, морськими дронами та іншими технологіями, є справді дуже перспективною", — зазначила міністерка оборони.

Дрони Magura: що відомо

Magura — український багатоцільовий надводний безекіпажний катер (БЕК), здатний виконувати різні завдання: спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні операції, протимінну протидію та інші бойові завдання.

У листопаді 2022 року уряд України заявив про створення українського бойового надводного безпілотника з дальністю дії до 800 км. Апарат вперше був представлений на Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF), що проходила з 25 по 28 липня 2023 року в Стамбулі, Туреччина.

У листопаді 2023 року в ході одного з документально підтверджених випадків оперативного використання дронів було знищено два десантні кораблі ДКА 1176 "Акула" та ДКА 11770 "Серна", пришвартованих на базі ВМФ Росії у порті в Чорному морі.

У січні 2024 року начальника ГУР Міноборони України генерал Кирило Буданов повідомив, що кілька дронів Magura V5 потопили російський ракетний катер "Ивановец". 14 лютого 2024 року кілька безпілотників Magura V5 було використано для атаки десантного корабля "Цезар Куников" поблизу Алупки.

31 грудня 2024 року з'явилося відео, де морський дрон Magura V5 за допомогою Р-73 збив російський Мі-8. 4 травня 2024 року морськи дрон Magura V7 знищив 2 російські бомбардувальники американськими ракетами в Чорному морі.