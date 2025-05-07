Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Надихнулися українським дроном Magura: в Польщі представили платформу Seawolf (фото)

Seawolf, морський дрон, польща, польский дрон, виставка, озброєння, війна в україні
Фото: Мілітарний | Платформа Seawolf

У Польщі на безпековій конференції Defence24 Days представили модульну надводну безпілотну багатоцільову платформу Seawolf.

Related video

Про це повідомляє "Мілітарний".

Seawolf створений для асиметричної війни на морі. Він поєднує в собі рішення, засновані на українському досвіді сучасної війни на морі, його можна швидко налаштовувати під різні бойові завдання або спостереження без зміни основних компонентів.

Розробником платформи є компанія Ekskalibur. Довжина дрону 7,7 метри, ширина — 2,2, а вага — 950 кг. Він має дизельний двигун потужністю у 270 кінських сил та може здолати понад 1600 км. Ємність корисного навантаження Seawolf – до 1650 кг, а бойового — до 450 кг.

Seawolf створений для асиметричної війни на морі Fullscreen
Seawolf створений для асиметричної війни на морі

Як пише "Мілітарний", на основі цієї надводної платформи можна випускати дрони різного призначення, зокрема:

  • човен для протиповітряної оборони Seawolf R;
  • човен прикриття Seawolf MG;
  • човен прикриття Seawolf MGR з радаром;
  • човен радіоелектронної боротьби Seawolf EW;
  • міноносець Seawolf M і дрон-перевізник Seawolf D.

Також є збільшена 9,5-метрова версія Seawolf з вантажопідйомністю 4000 кг і запасом ходу — 1500 км, яка може одночасно бути озброєна чотирма ракетами ППО AIM-9, модулем з 12,7-мм кулеметом М2, FPV-дронами або пусковою установкою з керованими боєприпасами.

Seawolf — універсальна безпілотна надводна платформа Fullscreen
Seawolf — універсальна безпілотна надводна платформа

"Seawolf — універсальна безпілотна надводна платформа, розроблена для максимальної гнучкості в сучасній морській війні. Його модульний корпус дозволяє легко інтегрувати різноманітне корисне навантаження для певних місій, зберігаючи основні структурні та технічні компоненти, оптимізуючи як вартість, так і час розгортання", – розповіли розробники.

Нагадаємо, що 6 травня повідомлялося, що Литва виявила бажання випускати дрони Magura — один для України і один — для себе і повністю фінансувати процес.

Також повідомлялося, що 4 травня 2024 року морський дрон Magura V7 знищив 2 російські бомбардувальники американськими ракетами в Чорному морі.