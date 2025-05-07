Надихнулися українським дроном Magura: в Польщі представили платформу Seawolf (фото)

У Польщі на безпековій конференції Defence24 Days представили модульну надводну безпілотну багатоцільову платформу Seawolf.

Related video

Про це повідомляє "Мілітарний".

Seawolf створений для асиметричної війни на морі. Він поєднує в собі рішення, засновані на українському досвіді сучасної війни на морі, його можна швидко налаштовувати під різні бойові завдання або спостереження без зміни основних компонентів.

Розробником платформи є компанія Ekskalibur. Довжина дрону 7,7 метри, ширина — 2,2, а вага — 950 кг. Він має дизельний двигун потужністю у 270 кінських сил та може здолати понад 1600 км. Ємність корисного навантаження Seawolf – до 1650 кг, а бойового — до 450 кг.

Seawolf створений для асиметричної війни на морі

Як пише "Мілітарний", на основі цієї надводної платформи можна випускати дрони різного призначення, зокрема:

човен для протиповітряної оборони Seawolf R;

човен прикриття Seawolf MG;

човен прикриття Seawolf MGR з радаром;

човен радіоелектронної боротьби Seawolf EW;

міноносець Seawolf M і дрон-перевізник Seawolf D.

Також є збільшена 9,5-метрова версія Seawolf з вантажопідйомністю 4000 кг і запасом ходу — 1500 км, яка може одночасно бути озброєна чотирма ракетами ППО AIM-9, модулем з 12,7-мм кулеметом М2, FPV-дронами або пусковою установкою з керованими боєприпасами.

Seawolf — універсальна безпілотна надводна платформа

"Seawolf — універсальна безпілотна надводна платформа, розроблена для максимальної гнучкості в сучасній морській війні. Його модульний корпус дозволяє легко інтегрувати різноманітне корисне навантаження для певних місій, зберігаючи основні структурні та технічні компоненти, оптимізуючи як вартість, так і час розгортання", – розповіли розробники.

Нагадаємо, що 6 травня повідомлялося, що Литва виявила бажання випускати дрони Magura — один для України і один — для себе і повністю фінансувати процес.

Також повідомлялося, що 4 травня 2024 року морський дрон Magura V7 знищив 2 російські бомбардувальники американськими ракетами в Чорному морі.