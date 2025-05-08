Може збивати "Шахеди": в Латвії презентували новий дрон-перехоплювач

В Латвії оборонна компанія Origin Robotics представила автономний дрон-перехоплювач Blaze, який поєднує технологію машинного зору та радіолокаційного відстеження.

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Про це йдеться на сайті компанії.

Виробник пише, що новий дрон Blaze— це переносний перехоплювач, який швидко розгортається і призначений для ураження швидкорухомих повітряних загроз, включаючи баражуючі боєприпаси та ворожі безпілотники. Він оснащений осколково-фугасною бойовою частиною та може усувати загрозу у складних умовах.

Blaze забезпечує автономне захоплення та перехоплення цілей, поєднуючи радіолокаційне виявлення з комп'ютерним зором на базі штучного інтелекту.

Він має оснащений радіолокаційною навігацією, яка забезпечує початкове наближення до цілі, набір датчиків EO/IR, які за допомогою ШІ допомагають розпізнати цілі та зафіксувати їх в режимі реального часу.

Також дрон має трирівневу систему безпеки, яка запобігає передчасній детонації, а функція Wave-Off дозволяє перервати місію до остаточного підходу на посадку.

Blaze оснащений функцією хвильового відступу, що дозволяє йому безпечно повертатися або самознищуватися за необхідності, щоб мінімізувати ризик хибнопозитивних результатів та побічної шкоди. Компанія стверджує, що оператори зберігають контроль над дроном до самого кінця, незважаючи на його автономні можливості.

Також в технічних характеристиках нового дрона-перехоплювача зазначено, що він швидко розгортається "буквально в лічені хвилини", є портативним і компактним, а кейс, в якому він зберігається служить стартовою станцією та зарядною док-станцією.

Після виконання одного завдання дрону потрібно 10 хвилин на відновлення і він знову готовий до експлуатації.

Blaze придатний до багаторазового використання. Перший раз для зльоту йому необхідні 5 хвилин, а наступні рази він злітає менше ніж за 1 хвилину.

Нагадаємо, що 7 травня повідомлялося, що у Польщі на безпековій конференції Defence24 Days представили модульну надводну безпілотну багатоцільову платформу Seawolf.