Способен атаковать блиндажи и "выжидать" в свое время месяц: ВСУ получили робота-пулеметчика (видео)

Бойцы 65 механизированной бригады "Великий Луг" готовят к выходу на линию фронта наземный дрон "Гном". Это уже второй месяц тестов — перед тем военные попросили производителя заменить на "Гноме" колеса, а сами улучшили систему креплений для оружия и антенны.

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Об этом говорится в сюжете Армия TV.

"Мы дрон тестируем уже где-то в течение двух месяцев. 2 раза он у нас уже был на переделке. Было проедет 1 км, 50 метров и с ним обрубается связь, и им нельзя управлять. Если враг будет глушить РЭБом, он как раз справляется безупречно. Оборудование устанавливали самостоятельно, там были только крепления. Был "цинк" на 100 патронов. Сейчас его переделали и мы уже поставили короб на 250 патронов, или три короба по 100 патронов", — рассказывает военный Михаил.

Этот наземный дрон имеет на вооружении два противотанковых гранатомета и крупнокалиберный пулемет. "Гном" управляется дистанционно. Он имеет три камеры — основную, прицельную и тепловизор, и способен ожидать своего выхода до месяца, если на нем выключить все приспособления. Последнее он стойко выдерживает, даже не двигаясь с места, но может немного просесть в землю. Его тестировали на выстрелы из РПГ на расстояние в 400 метров.

"Пулемет очень прицельно бьет в точку. Даже при длинной очереди. Мы выстреливали 50 патронов, и все летело, куда надо. Одна из его задач — выехать в штурм и пострелять по каким-то блиндажам, например", — рассказывает Михаил.

Изначально "Гном" имел обычные резиновые шины, но бойцы попросили производителя их заменить на более прочные, а также заменить крепления.

"Эти дроны, конечно, не заменяют пехотинца, но они облегчают их работу. Он может и медленнее движется, но кучность у него гораздо больше", — говорит командир подразделения Сергей.

Этот наземный дрон имеет на вооружении два противотанковых гранатомета и крупнокалиберный пулемет.

Напомним, что украинские группы противовоздушной обороны, которые сбивают российские дроны, в частности "Шахеды", получили новые комплексы прицеливания SkyLock. Их закупили за средства благотворителей.