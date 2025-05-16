"На 95%": бойцы ВСУ выбили ВС РФ из села Богатырь и вернули флаг, — DeepState (видео)

Украинские войска пресекли попытку наступления Вооруженных сил Российской Федерации на село Богатырь на Новопавловском направлении. Россияне атаковали пехотой и мотоциклами, но их вовремя обнаружили и обезвредили. В село вернули флаг Украины, а флагов РФ теперь там нет.

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О наступлении РФ на отрезке восточного фронта в Донецкой области рассказали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

Вечером 16 мая в канале проекта появилось видео из села Богатырь. На видео — бойцы 33 бригады ВСУ, которые ночью вели бой в населенном пункте. Как выяснилось, россияне пытались прорваться на восточные и южные окраины. Командование ВС РФ бросило вперед 20 штурмовиков: 12 пехотинцев и восемь мотоциклистов (на четырех мотоциклах). Украинские военные отбили атаку, написали аналитики. На видео с места событий показали украинский флаг, который развевается среди руин дома, свидетельствуют кадры из Богатыря.

"После нескольких попыток противника зайти на восточные и южные окраины села, бойцам 33 ОМБр удалось отбросить врага из села", — написал DeepState.

Указывается, что крайние позиции ВС РФ — на дороге в Богатырь. Также бойцы объяснили, что обезвредили 14 единиц живой силы противника, а остальные — спрятались в селе.

DeepState также сообщил, что вскоре будут новые свидетельства боев в селе: документы погибших россиян.

На карте проекта и на основе видео 33 ОШБр ВСУ можно установить, в какой точке Богатыря установили украинский флаг. Видим, что это крайний дом на южной окраине.

Наступление РФ — ситуация в селе Богатырь по состоянию на 16 мая Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит в селе Богатырь

Отметим, Фокус писал об угрозе наступления РФ на южном участке фронта и о событиях возле Богатыря. 14 мая аналитики DeepState подтвердили, что враг имеет успехи на Новопавловском направлении. Среди прочего, они назвали этот населенный пункт — именно здесь россияне несколько продвинулись. О возможности активизации врага на данном участке также заявил военных эксперт Олег Жданов. По его мнению, Новопавловское — это стратегическое направление, в котором особенно заинтересованы россияне.

Тогда же аналитики написали, что ВС РФ продвигаются на обоих флангах вдоль Покровска. Первая угрожающая точка — Богатырь, вторая — Малиновка (село между Мирноградом и Торецком). При этом DeepState отметил, что потеря первого села означает, что россияне появятся на той стороне реки Волчьей, и на новых позициях будут доставать логистику ВСУ.

Напоминаем, 16 мая в сети опубликовали фото из села Богатырь, на котором украинские бойцы топтались по российскому "триколору".