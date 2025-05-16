"На 95%": бійці ЗСУ вибили ЗС РФ з села Багатир та повернули прапор, — DeepState (відео)

Українські війська спинили спробу наступу Збройних сил Російської Федерації на село Багатир на Новопавлівському напрямку. Росіяни атакували піхотою та мотоциклами, але їх вчасно виявили та знешкодили. У село повернули прапор України, а прапорів РФ тепер там немає.

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Про наступ РФ на відтинку східного фронту у Донецькій області розповіли аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

Увечері 16 травня у каналі проєкту з'явилось відео з села Багатир. На відео — бійці 33 бригади ЗСУ, які вночі вели бій у населеному пункті. Як з'ясувалось, росіяни намагались прорватись на східні та південні околиці. Командування ЗС РФ кинуло вперед 20 штурмовиків: 12 піхотинців та вісім мотоциклістів (на чотирьох мотоциклах). Українські військові відбили атаку, написали аналітики. На відео з місця подій показали український прапор, який розвівається серед руїн будинку, свідчать кадри з Багатиря.

"Після кількох спроб противника зайти на східні та південні околиці села, бійцям 33 ОМБр вдалося відкинути ворога з села", — написав DeepState.

Вказується, що крайні позиції ЗС РФ — на дорозі в Багатир. Також бійці пояснили, що знешкодили 14 одиниць живої сили противника, а решта — сховались в селі.

DeepState також повідомив, що незабаром будуть нові свідчення боїв в селі: документи загиблих росіян.

На карті проєкту та на основі відео 33 ОШБр ЗСУ можна встановити, у якій точці Багатиря встановили український прапор. Бачимо, що це крайній будинок на південній околиці.

Наступ РФ - ситуація у селі Багатир станом на 16 травня Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається у селі Багатир

Зазначимо, Фокус писав про загрозу наступу РФ на південному відтинку фронту та про події біля Багатиря. 14 травня аналітики DeepState підтвердили, що ворог має успіхи на Новопавлівському напрямку. Серед іншого, вони назвали цей населений пункт — саме тут росіяни дещо просунулись. Про можливість активізації ворога на даній ділянці також заявив військових експерт Олег Жданов. На його думку, Новопавлівське — це стратегічний напрямок, у якому особливо зацікавлені росіяни.

Тоді ж аналітики написали, що ЗС РФ просуваються на обох флангах обабіч Покровська. Перша загрозлива точка — Багатир, друга — Малинівка (село між Мирноградом та Торецьком). При цьому DeepState наголосив, що втрата першого села означає, що росіян з'являться на тому боці річки Вовчої, і на нових позиціях діставатимуть логістику ЗСУ.

Нагадуємо, 16 травня у мережі опублікували фото з села Багатир, на якому українські бійці топтались по російському "триколору".