Погіршення на фронті: ЗС РФ просунулись на двох ділянках навколо Покровська, — DeepState (карти)

Збройні сили Російської Федерації наступають на відтинках фронту західніше та східніше Покровська. Ворог просунувся у точках від Багатиря на Новопавлівському напрямку до Торецька. На карті проєкту DeepState з'явились "прориви", які показують рух росіян.

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Про наступ РФ та ситуацію на фронті станом на 14 травня аналітики проєкту DeepState розповіли у Telegram-каналі.

Вдень 14 травня аналітики опублікували два дописи про ситуацію на лінії боїв. У першому дописі ідеться про посилення атак та просування ЗС РФ на схід від Покровська поруч з Торецьком та Калиновим. У другому — про проникнення росіян у село Багатир на Новопавлівському напрямку. Для опису останніх подій аналітики застосували слова "продовження ускладнень" та "несприятлива обстановка".

На карті DeepState можна позначити населені пункти, на які наступають ЗС РФ і це турбує аналітиків. Відстань між цими відтинками — близько 60 км (по прямій). При цьому Багатир — село по дорозі в Дніпропетровську область.

Наступ РФ - ситуація на Нопавлівському, Покровському та Торецькому напрямках 14 травня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Покровський та Торецький напрямки. Аналітики написали, що погіршилась ситуація на стику між цими напрямками. При цьому вони перелічили шість населених пунктів, поруч з якими тиснуть ЗС РФ. Ідеться про села поруч з трасою Т0504 на Покровськ — Єлизаветівка, Малинівка, Нова Полтавка-Новооленівка, Олександропіль, та про Калинове на південний захід від Торецька. При цьому ворог проник у Малинівку та перейшов трасу 0504.

DeepState повідомив, що на даному напрямку ворог має дві важливі цілі. Перша ціль — перерізати логістику ЗСУ у бік Часового Яру й Торецька. Друга — прорив у бік Мирнограду та Покровська зі східного флангу. У дописі наголошується, що ЗС РФ атакують масовано й особливо багато працюють ворожі дрони. Аналітики написали, що Сили оборони потребують додаткових ресурсів, щоб спиняти росіян.

"Ситуація складається не найкращим чином, великі проблеми створюють кацапські екіпажі дронів, які розбивають позиції, б'ють по логістиці", — написав DeepState.

Наступ РФ - стик Покровського та Торецького напрямків 14 травня Фото: DeepState

Новопавлівський напрямок. Особливу увагу DeepState викликало проникнення ЗС РФ у село Багатир, яке розташоване на захід від Покровська. Аналітики повідомили, що росіяни для штурмів у даній точці використовували бронетехніку та піхотні групи. Вони зауважили, що вороги накопичують сили на південних околицях Багатиря, щоб потім рвонути вглиб населеного пункту, який утримується ЗСУ.

У дописі наголошується, що прорив у Багатир ставить під загрозу наступних два села і дає можливість росіянам перейти річку Вовчу. Після цього там закріпляться екіпажі дронів РФ, які будуть загрожувати Силам оборони, ідеться у дописі.

"Несприятлива обстановка складається в районі Багатиря. Після повного зайняття Розливу, противник активно здійснював спроби просуватися до Багатиря, який давно був ціллю у питанні логістики", — прояснили аналітики.

Наступ РФ - Багатир на Новопавлівському напрямку, 14 травня Фото: DeepState

Зазначимо, 12 травня Міноборони РФ написало про окупацію села Котлярівка, розташованого на захід від Покровська. Успішний наступ росіян підтвердив боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Військовий повідомив, що ворог встановив "ганчірку" на зруйнованому будинку.

Нагадуємо, 14 травня аналітики Інституту вивчення війни розповіли про те, у якому напрямку підсилюються ЗС РФ для наступу в Україні.