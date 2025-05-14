Попри зростання втрат: Росія посилює чисельність військ в Україні, — ISW

Збройні сили Росії генерують достатню кількість сил для того, щоб компенсувати втрати на війні. Водночас російська влада прагнула досягнути щомісячного показника мобілізованих у 50-60 тисяч упродовж 2025 року, наразі надаючи перевагу відправленню погано навчених новобранців у виснажливі піхотні штурми для досягнення просування.

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Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 13 травня.

В огляді йдеться, що російські військові генерують достатньо сил для компенсації втрат, незважаючи на їх зростання на квадратний кілометр. Водночас заяви президента Росії Володимира Путіна, озвучені напередодні, про те, що від 50 до 60 тисяч добровольців щомісячно поповнюють ЗС РФ, можуть бути перебільшеними, вважають аналітики, хоча при цьому допускають, що Кремль прагнув вийти на такий показник кожного місяця у 2025 році.

"Повідомляється, що російські військові генерують достатньо сил для компенсації втрат і посилюють чисельність угруповання російських військ в Україні, незважаючи на зростання втрат на квадратний кілометр", — йдеться у зведенні.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська армія наразі продовжує зазнавати суттєвих втрат, які можна прирівняти до втрат під час активного наступу восени 2024 року — і це попри те, що темпи просування військ зменшилися упродовж перших чотирьох місяців поточного року.

Пріоритети у формуванні російських військ

Також аналітики простежили за тим, яких пріоритетів дотримується російське військове командування під час формування військ.

"Російські війська, ймовірно, здатні сформувати достатньо сил для підтримки рівня заміщення та збільшення чисельності угруповання російських військ в Україні шляхом швидкого розгортання низькоякісних військ до підрозділів на передовій", — зазначають дослідники.

Новобранці ЗС РФ проходять нетривалу підготовку, на яку їм надають близько місяця, а тоді потрапляють на вкрай виснажливі піхотні штурми для досягнення повільного просування. Такий підхід до формування військ аналітики пояснюють прагненням Кремля змусити Україну та Захід погодитися на вимоги, які диктує Росія на переговорах.

Нагадаємо, 14 травня аналітики DeepState розповіли про успіхи ЗС РФ на двох напрямках на фронті.

13 травня у Financial Times повідомили, що Росія перекидає сили на ключові напрямки фронту.