Ситуація на фронті: ЗС РФ мали успіхи на двох напрямках, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася в районі трьох населених пунктів на Покровському та Новопавлівському напрямках. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших: росіяни 42 рази намагалися прорвати оборону упродовж 13 травня, атакуючи позиції оборонців у районі 10 населених пунктів та в напрямку ще 8.

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Про актуальну ситуацію на фронті розповіли аналітики DeepState та повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Ворог просунувся у Малинівці, Багатирю та біля Новосілки", — йдеться у зведенні DeepState.

Малинівка — село у Покровському районі Донецької області, де про загострення ситуації аналітики повідомляли ще 2 травня. За даними DeepState, там ворог активізувався на напрямку Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка.

Наразі мапа ілюструє, що ЗС РФ намагаються просуватися біля Малинівки у північно-західному та північно-східному напрямках.

Скріншот DeepState | ситуація в Малинівці

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ мали успіхи в районі двох населених пунктів: села Багатир Волноваського району, розташованого поблизу Костянтинополя, та села Новосілка Великоновосілківського району Донецької області.

Скріншот DeepState | ситуація в Багатирю Скріншот DeepState | ситуація в Новосілці

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генштабу ЗСУ за 13 травня йдеться, що всього упродовж доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку, де у ворога аналітики фіксують просування, оборонці відбили 40 ворожих атак. При цьому ЗС РФ на цьому напрямку продовжують зазнавати втрат: всього 144 військових вбитими та пораненими змогли ліквідувати ЗСУ. Також у росіян є втрати у військовій техніці, зокрема у розвідувальних БпЛА, мінометах та засобах транспортування.

Новопавлівський напрямку ЗСУ змогли відбити 20 російських атак в районі 9 населених пунктів, супроводжуючи їх ударами авіаційними бомбами по населених пунктах.

Також у Генштабі повідомили, що українські оборонці продовжують операцію у Курській області РФ, де їм упродовж 13 травня вдалося відбити 8 ворожих атак.

Нагадаємо, 13 травня у Financial Times повідомили, що ЗС РФ перекидають сили на ключові напрямки фронту, готуючись до масштабнішого наступу.

Також 13 травня кореспондент NV розповів, як десантники ЗСУ зірвали наступ ЗС РФ на Дніпропетровську область до 9 травня.