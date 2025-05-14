Ситуация на фронте: ВС РФ имели успехи на двух направлениях, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов на Покровском и Новопавловском направлениях. Покровское направление остается одним из самых горячих: россияне 42 раза пытались прорвать оборону в течение 13 мая, атакуя позиции защитников в районе 10 населенных пунктов и в направлении еще 8.

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Об актуальной ситуации на фронте рассказали аналитики DeepState и сообщили в Генштабе ВСУ.

"Враг продвинулся в Малиновке, Богатыре и возле Новоселки", — говорится в сводке DeepState.

Малиновка — село в Покровском районе Донецкой области, где об обострении ситуации аналитики сообщали еще 2 мая. По данным DeepState, там враг активизировался на направлении Малиновка — Новая Полтавка — Новооленевка.

Сейчас карта иллюстрирует, что ВС РФ пытаются продвигаться возле Малиновки в северо-западном и северо-восточном направлениях.

Скриншот DeepState | ситуация в Малиновке

На Новопавловском направлении ВС РФ имели успехи в районе двух населенных пунктов: села Богатырь Волновахского района, расположенного вблизи Константинополя, и села Новоселка Великоновоселковского района Донецкой области.

Скриншот DeepState | ситуация в Богатыре Скриншот DeepState | ситуация в Новоселке

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генштаба ВСУ за 13 мая говорится, что всего в течение суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

На Покровском направлении, где у врага аналитики фиксируют продвижение, защитники отбили 40 вражеских атак. При этом ВС РФ на этом направлении продолжают нести потери: всего 144 военных убитыми и ранеными смогли ликвидировать ВСУ. Также у россиян есть потери в военной технике, в частности в разведывательных БпЛА, минометах и средствах транспортировки.

Новопавловское направлении ВСУ смогли отбить 20 российских атак в районе 9 населенных пунктов, сопровождая их ударами авиационными бомбами по населенным пунктам.

Также в Генштабе сообщили, что украинские защитники продолжают операцию в Курской области РФ, где им в течение 13 мая удалось отбить 8 вражеских атак.

Напомним, 13 мая в Financial Times сообщили, что ВС РФ перебрасывают силы на ключевые направления фронта, готовясь к более масштабному наступлению.

Также 13 мая корреспондент NV рассказал, как десантники ВСУ сорвали наступление ВС РФ на Днепропетровскую область к 9 мая.