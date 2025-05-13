Рекордное количество штурмов: десантники ВСУ сорвали наступление ВС РФ на Днепропетровщину к 9 мая

После того, как высшее командование поставило ВС РФ задачу зайти в Днепропетровскую область ко Дню победы, украинские бойцы 3 мая на Покровском направлении отбили рекордное количество вражеских атак.

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О работе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказал корреспондент NV, который побывал на позициях подразделения в дни интенсивных боев.

Бригада отвечает за защиту самого Покровска и нескольких стратегических зон вокруг. Весной 2025 года 25 ОПДБр участвовали в успешных контратаках в поселке Котлино и зачистке села Лысовка, что сыграло важную роль в стратегической обороне Покровска.

25 ОПДБр остановила наступление РФ на Мирноград

Кроме того, действия 25-й бригады ДШВ остановили попытки россиян осуществить прорыв в сторону Мирнограда — "города-спутника" Покровска. В марте оккупанты пытались штурмовать участок четырьмя единицами бронетехники, автомобилями и большим количеством пехоты.

"Враг сначала ищет слабый участок. Отправляет либо пехотные группы, либо мотоциклетные отряды, либо небольшое количество техники. У оккупантов, задействованных в таких штурмах, шансы выжить крайне малы. Но если где-то им удалось продвинуться хоть немного, то задействуют усиленные группы и начинают давить именно в эту маленькую точку. То есть первые отряды должны дестабилизировать слабую зону, закрепиться на новых позициях там, где им удалось пробиться, а дальше идет максимальное давление для развития успеха", — рассказал журналисту о тактике врага начальник группы разведки одного из батальонов 25-й бригады ДШВ с позывным "Пасечник".

По словам бойцов, оккупанты пытались штурмовать Мирноград в течение нескольких суток и смогли приблизиться к линии боевого соприкосновения, однако военные бригады дронами и артиллерией уничтожили сразу несколько волн вражеских штурмовых отрядов еще в начале их движения в сторону украинских позиций. Офицер "Пасечник" объяснил, что бригада создала между украинскими и российскими позициями так называемую Kill Zone, которая помогла замедлить продвижение захватчиков в 2025 году.

Несмотря на "рекордное" количество штурмов, в течение мая россияне на разных отрезках Покровского направления фронта смогли продвинуться лишь на несколько сотен метров. Корреспондент отмечает, что сейчас можно утверждать о провале наступления РФ в Днепропетровскую область до 9 мая.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 12 мая по данным DeepState Фото: скриншот

Наступление РФ на Днепропетровскую область: что известно

Военный корреспондент Богдан Мирошников 1 мая рассказывал, что ВС РФ пытаются зайти в Днепропетровскую область до 9 мая, и для этого усиливают наступление на Покровском направлении. Он называл "близкой к критической" ситуацию между реками Соленая (течет через Селидово) и Волчья (через Курахово).

Военнослужащие для материала издания The Times, опубликованном 7 мая, оценили шансы врага выполнить задачу Путина войти в Днепропетровскую область до 9 мая и отметили, что оккупанты усилили давление на этом направлении и не учитывают "огромные потери".

Боец ВСУ с позывным "Мучной" рассказал, что ВС РФ могли захватить Котляровку на Покровском направлении недалеко от границы Днепропетровской области.