Кремль требует от российских оккупантов символической "победы". И по оценке, военнослужащего Ивана Тимочко, план врага может быть реализован, если на это направление будут брошены все силы, но есть важный нюанс.

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Об этом говорится в материале The Times, опубликованном 6 мая.

Пока президент РФ Владимир Путин готовится к торжественному параду в Москве, его армия имеет четкую задачу — до 9 мая войти в Днепровскую область. Командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр ВСУ Андрей Назаренко рассказал, что ради этого Россия ежедневно жертвует сотнями бойцов.

"Враг резко усилил свое давление, атакуя круглосуточно, делая все возможное, чтобы достичь границы", — описал ситуацию полковник.

По его словам, ВС РФ передвигаются по полю боя на мотоциклах и машинах. Это дает захватчикам больше маневренности, но также усиливает и их уязвимость. Россия несет "огромные потери", но не обращает на них внимания.

"У них одна цель — достичь Днепропетровской области", — подчеркнул Назаренко.

Карта боевых действий в Украине Фото: The Times

И.о. заместителя командира 25-й ОПДБр Илья Петрина отметил, что у россиян все базируется на "какой-то мании Дня победы". Вражеские генералы хотят иметь достижения, которыми смогут похвастаться перед Путиным.

"Но на территории Днепропетровской области никогда не было ни одного российского солдата, и мы делаем все возможное, чтобы так и оставалось", — заверил военный.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, что речь идет скорее о политической цели, а не полномасштабной военной операции. РФ стремится показать присутствие своих войск в регионе.

"Российские силы попытаются продвинуть этот нарратив вокруг 9 мая и попытаться воплотить его в реальность", — спрогнозировал он.

По словам Тимочко, на некоторых участках фронта ВС РФ количественно превосходят Силы обороны "как минимум в десять раз". Если враг бросит все свои силы на одно направление, попытки удержать позиции потеряют реалистичность. Однако, как заверил военнослужащий, даже в случае пересечения административной границы региона о немедленном стратегическом прорыве речи не будет. Продвижение, по оценке аналитиков и чиновников, будет иметь лишь символическое значение для Кремля.

"Это просто линия на карте, а не населенный пункт или река. Она не имеет военного значения", — подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Однако настроенность России на новую "победу" чувствуют в приграничных городах и селах Днепропетровской области, которые все больше страдают от обстрелов. На этой неделе из семи населенных пунктов начали первую принудительную эвакуацию детей. Линия фронта приближается, и местные это чувствуют.

Напомним, по данным российских источников, ВСУ начали новую волну наступления в Курской области, бои идут в районе поселка Теткино. Вражеские военные спрогнозировали три различных варианта развития событий.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm проинформировало, что несмотря на заявления о "перемирии" президент РФ Владимир Путин приказал определить цели для удара ракетами "Орешник". Предварительно, баллистикой могут атаковать Киев.