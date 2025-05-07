Показовий прорив до 9 травня: у ЗСУ оцінили шанси ворога виконати задачу Путіна (карта)

Кремль вимагає від російських окупантів символічної «перемоги». І за оцінкою, військовослужбовця Івана Тимочка, план ворога може бути реалізований, якщо на цей напрямок будуть кинуті усі сили, але є важливий нюанс.

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Про це йдеться у матеріалі The Times, опублікованому 6 травня.

Поки президент РФ Володимир Путін готується до урочистого параду у Москві, його армія має чітку задачу — до 9 травня увійти в Дніпровську область. Командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр ЗСУ Андрій Назаренко розповів, що задля цього Росія щодня жертвує сотнями бійців.

"Ворог різко посилив свій тиск, атакуючи цілодобово, роблячи все можливе, щоб досягти кордону", — описав ситуацію полковник.

З його слів, ЗС РФ пересуваються полем бою на мотоциклах і машинах. Це дає загарбникам більше маневровості, але також посилює і їхню вразливість. Росія зазнає "величезних втрат", але не зважає на них.

"У них одна мета — досягти Дніпропетровської області", — підкреслив Назаренко.

Карта бойових дій в Україні Фото: The Times

В.о. заступника командира 25-ї ОПДБр Ілля Петрина зазначив, що у росіян усе базується на "якійсь манії Дня перемоги". Ворожі генерали хочуть мати досягнення, якими зможуть похизуватись перед Путіним.

"Але на території Дніпропетровської області ніколи не було жодного російського солдата, і ми робимо все можливе, щоб так і залишалося", — запевнив військовий.

Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, що йдеться скоріше про політичну мету, а не повномасштабну військову операцію. РФ прагне показати присутність своїх військ у регіоні.

"Російські сили спробують просунути цей наратив навколо 9 травня і спробувати втілити його в реальність", — спрогнозував він.

Зі слів Тимочка, на деяких ділянках фронту ЗС РФ кількісно переважають Сили оборони "щонайменше вдесятеро". Якщо ворог кине усі свої сили на один напрямок, спроби утримати позиції втратять реалістичність. Однак, як запевнив військовослужбовець, навіть у разі перетину адміністративного кордону регіону про негайний стратегічний прорив мови не буде. Просування, за оцінкою аналітиків і чиновників, матиме лише символічне значення для Кремля.

"Це просто лінія на карті, а не населений пункт чи річка. Вона не має військового значення", — підкреслив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Проте налаштованість Росії на нову "перемогу" відчувають у прикордонних містах і селах Дніпропетровської області, які все більше потерпають від обстрілів. Цього тижня з семи населених пунктів розпочали першу примусову евакуацію дітей. Лінія фронту наближається, і місцеві це відчувають.

Нагадаємо, за даними російських джерел, ЗСУ розпочали нову хвилю наступу у Курській області, бої точаться в районі селища Тьоткіно. Ворожі військкори спрогнозували три різні варіанти розвитку подій.

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