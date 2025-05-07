Контрудар ЗСУ в районі Тьоткіно: де точаться бої і які є сценарії наступу (карта)

5 травня з російських джерел стало відомо про новий наступ ЗСУ у Курській області РФ. Українське командування утримується від коментарів, але підтвердило удар по Тьоткіно.

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Інформацію з відкритих джерел про нову операцію Сил оборони 7 травня зібрав "Бабель".

Російські окупанти не полишили апетитів на Сумську область, захопити яку розраховували ще минулої весни. Цього квітня ворог перейшов в активний наступ, прорвавши кордон поблизу селища Новеньке і захопивши село Басівка. З цього плацдарму ЗС РФ прагнуть вийти до траси, що зʼєднує Суми, Юнаківку та Суджу.

Однак ЗСУ, ймовірно, розпочали власну наступальну операцію у 50 кілометрах на захід — в районі російського селища Тьоткіно. Місцеві військкори й Telegram-канали інформували, що все почалося вночі на 5 травня. Українські підрозділи, як повідомлялось, знищили декілька мостів через Сейм і атаку позиції противника.

Після підриву мостів у бій пішли бронегрупи — бронетехніка з підрозділами ДШВ рухалась за машинами розмінування, які відкривали шлях через мінні поля. Стверджується, що Україна залучила мобільні групи на квадроциклах і масово застосувала дрони для перехоплення логістики. Російські джерела передавали, що ЗСУ намагаються прорватись до селища Новий Путь.

Згадані населені пункти на мапі Фото: Бабель

6 травня з’явилась інформація, що ЗСУ атакували околиці Тьоткіно, а очевидці бачили над селищем FPV-дрони. У виданні припустили, що ціль наступу — розширення фронту й ускладнення логістики РФ, щоб зупинити прорив на Сумщині. Однак поки, найімовірніше, йдеться про рейдові операції, а не глибокий прорив.

Україна не коментує ситуацію. Однак Генштаб підтвердив удар Повітряних сил ЗСУ по Тьоткіно, зазначивши, що там був ворожий пункт керування дронами.

Селище, в районі якого можуть точитись бої, розташоване лише за 10 кілометрів від українських сіл Ворожба та Білопілля. З цих населених пунктів Сумська ОВА оголосила евакуацію цивільного населення.

Російські військкори прогнозують три варіанти розвитку подій:

проведення Україною коротких рейдів, які не призведуть до глибокого прориву, але змусять Москву перекинути резерви; закріплення ЗСУ на плацдармі, атаки з півдня та південного заходу, спроба замкнути кільце в районі селища Глушково; нинішні бої — це лише спроба відвернути увагу, а головного удару слід очікувати в іншому місці, метою ж рейдів є створення "буфера" перед Сумщиною.

Якщо ЗСУ вдасться встановити контроль над Тьоткіно, це відкриє шлях до важливої з погляду логістики річки Сейм, а також на фланг і в тил оборонних позицій РФ (між Глушковом і Сумською областю).

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман інформував, що контрудар ЗСУ на Курщині став несподіванкою для Росії.

5 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки 9 місяців Курської операції, але про Тьоткіно не згадав. Він підкреслив, що завдяки діям Сил оборони був недопущений наступ ворога у Сумській і Харківській областях.