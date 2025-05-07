Контрудар ЗСУ в районі Тьоткіно: де точаться бої і які є сценарії наступу (карта)
5 травня з російських джерел стало відомо про новий наступ ЗСУ у Курській області РФ. Українське командування утримується від коментарів, але підтвердило удар по Тьоткіно.
Інформацію з відкритих джерел про нову операцію Сил оборони 7 травня зібрав "Бабель".
Російські окупанти не полишили апетитів на Сумську область, захопити яку розраховували ще минулої весни. Цього квітня ворог перейшов в активний наступ, прорвавши кордон поблизу селища Новеньке і захопивши село Басівка. З цього плацдарму ЗС РФ прагнуть вийти до траси, що зʼєднує Суми, Юнаківку та Суджу.
Однак ЗСУ, ймовірно, розпочали власну наступальну операцію у 50 кілометрах на захід — в районі російського селища Тьоткіно. Місцеві військкори й Telegram-канали інформували, що все почалося вночі на 5 травня. Українські підрозділи, як повідомлялось, знищили декілька мостів через Сейм і атаку позиції противника.
Після підриву мостів у бій пішли бронегрупи — бронетехніка з підрозділами ДШВ рухалась за машинами розмінування, які відкривали шлях через мінні поля. Стверджується, що Україна залучила мобільні групи на квадроциклах і масово застосувала дрони для перехоплення логістики. Російські джерела передавали, що ЗСУ намагаються прорватись до селища Новий Путь.
6 травня з’явилась інформація, що ЗСУ атакували околиці Тьоткіно, а очевидці бачили над селищем FPV-дрони. У виданні припустили, що ціль наступу — розширення фронту й ускладнення логістики РФ, щоб зупинити прорив на Сумщині. Однак поки, найімовірніше, йдеться про рейдові операції, а не глибокий прорив.
Україна не коментує ситуацію. Однак Генштаб підтвердив удар Повітряних сил ЗСУ по Тьоткіно, зазначивши, що там був ворожий пункт керування дронами.
Селище, в районі якого можуть точитись бої, розташоване лише за 10 кілометрів від українських сіл Ворожба та Білопілля. З цих населених пунктів Сумська ОВА оголосила евакуацію цивільного населення.
Російські військкори прогнозують три варіанти розвитку подій:
- проведення Україною коротких рейдів, які не призведуть до глибокого прориву, але змусять Москву перекинути резерви;
- закріплення ЗСУ на плацдармі, атаки з півдня та південного заходу, спроба замкнути кільце в районі селища Глушково;
- нинішні бої — це лише спроба відвернути увагу, а головного удару слід очікувати в іншому місці, метою ж рейдів є створення "буфера" перед Сумщиною.
Якщо ЗСУ вдасться встановити контроль над Тьоткіно, це відкриє шлях до важливої з погляду логістики річки Сейм, а також на фланг і в тил оборонних позицій РФ (між Глушковом і Сумською областю).
Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман інформував, що контрудар ЗСУ на Курщині став несподіванкою для Росії.
5 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки 9 місяців Курської операції, але про Тьоткіно не згадав. Він підкреслив, що завдяки діям Сил оборони був недопущений наступ ворога у Сумській і Харківській областях.