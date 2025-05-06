Скористалися ефектом несподіванки: як ЗСУ організували нову спецоперацію на Курщині

Для росіян стало ефектом несподіванки те, що ЗСУ знову зайшли в Курську область, попередньо розмінувавши територію.

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Про це в ефірі "Radio NV" сказав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, командування ЗС РФ після відходу українських сил з окремих ділянок Курської області доповіло російському президенту Володимиру Путіну, що російська територія повністю звільнена, хоча це не було правдою і зняло звідти частину техніки і військ. "

"До 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту їх було. І їх перемістили на Харківський, можливо Покровський напрямки. І от наші дії біля Тьоткіно, контрудар у відповідь", – сказав Гетьман.

Він наголосив, що перед тим, як зайти знову в Курську область Сили оборони України провели розмінування території, зокрема, є відео, яке свідчить про це.

"Що найбільш цікаво – техніка для розмінування не є швидкісною. Але вона проїхала і все зробила. Це означає, що поблизу не було операторів російських дронів. Для росіян це ефект несподіванки", – додав Гетьман.

Новий наступ ЗСУ в Курській області: що відомо

5 травня стало відомо, що село Тьоткіне Курської області потрапило під удар Повітряних сил ЗСУ, внаслідок чого ЗС РФ втратили схованку операторів безпілотників, які кілька місяців поспіль тренувались бити по українцях, а потім облаштували пункт керування.

Раніше ряд російських воєнкорів заявили, що Сили оборони почали наступальні дії в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. За їхніми даними, українські захисники атакували позиції РФ, перед тим знищивши мости.