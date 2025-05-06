Воспользовались эффектом неожиданности: как ВСУ организовали новую спецоперацию на Курщине

Для россиян стало эффектом неожиданности то, что ВСУ снова зашли в Курскую область, предварительно разминировав территорию.

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Об этом в эфире "Radio NV" сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, командование ВС РФ после ухода украинских сил с отдельных участков Курской области доложило российскому президенту Владимиру Путину, что российская территория полностью освобождена, хотя это не было правдой и сняло оттуда часть техники и войск. "

"До 90 тысяч на относительно небольшом участке фронта их было. И их переместили на Харьковское, возможно Покровское направления. И вот наши действия возле Теткино, контрудар в ответ", — сказал Гетман.

Он отметил, что перед тем, как зайти снова в Курскую область Силы обороны Украины провели разминирование территории, в частности, есть видео, которое свидетельствует об этом.

"Что наиболее интересно — техника для разминирования не является скоростной. Но она проехала и все сделала. Это означает, что поблизости не было операторов российских дронов. Для россиян это эффект неожиданности", — добавил Гетьман.

Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно

5 мая стало известно, что село Теткино Курской области попало под удар Воздушных сил ВСУ, в результате чего ВС РФ потеряли тайник операторов беспилотников, которые несколько месяцев подряд тренировались бить по украинцам, а затем обустроили пункт управления.

Ранее ряд российских военкоров заявили, что Силы обороны начали наступательные действия в районе населенного пункта Теткино Курской области. По их данным, украинские защитники атаковали позиции РФ, перед тем уничтожив мосты.