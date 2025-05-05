"Минус" 20 россиян: Воздушные силы взорвали пункт управления дронами ВС РФ в Теткино, — ВСУ

Село Теткино Курской области попало под удар Воздушных сил Украины. В результате атаки Вооруженные силы Российской Федерации потеряли убежище операторов беспилотников, которые несколько месяцев подряд тренировались бить по украинцам, а затем обустроили пункт управления.

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Об ударе по РФ и потерях россиян в Теткино на странице Facebook написал Генштаб ВСУ.

Сообщение украинского командования появилось днем 5 мая. Генштаб заявил, что 4 мая Воздушные силы ударили по центру управления российскими беспилотниками. В результате успешного удара враг потерял 20 военных, причастных к работе с беспилотниками), а также другую технику, говорится в сообщении.

Генштаб не уточнил, какой самолет использовали для удара по территории РФ и какое именно средство поражения. На карте аналитиков DeepState видим, что населенный пункт с тайником операторов дронов БПЛА расположен вплотную к российско-украинской границе. В 10 км — украинские села Ворожба и Белополье, из которых Сумская ОГА объявила эвакуацию.

Удар по РФ — где расположено село Теткино Фото: DeepState

Воздушное командование пока не публиковало видеоподтверждение удара ВСУ по пункту управления дронами в Теткино.

Удар по РФ — детали атаки на Теткино 5 мая

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко добавил некоторые детали к удару по РФ 4 мая. В заметке в Telegram, которая появилась вскоре после заявления Генштаба, указано, что село Теткино россияне использовали как школу для операторов беспилотников (разведывательных и ударных). Позже там развернули пункт управления дронами. Также указывается, что в селе тренировались операторы Mavic и FPV-дронов, которые терроризировали гражданских. Коваленко подтвердил успешность удара ВСУ по центру управления в Теткино.

"Ключевое — был", — написал он.

Удар по РФ — Коваленко об ударе по Теткиному 4 мая Фото: скриншот

Отметим, 5 мая российские военные начали жаловаться на новое наступление ВСУ в Курской области. В серии сообщений россиян говорится о наступлении с двух сторон на село Теткино и об угрозе райцентру Глушково. Как уверяли военные, состоялось две волны наступления украинцев, которые бросили вперед систему разминирования УР-77 "Метеорит", также применяли FPV-дроны и артиллерию. При этом Генштаб ВСУ официально не подтвердил наступление под Курском. В то же время военный, который пишет в канале "Бахмутский демон", отметил, что в Теткино украинцы создали "миникотел" для российских военных.

Российские пропагандисты рассказали об ударе ВСУ по железнодорожной станции в Теткино, писал Фокус. По мнению россиян, сложилась угрожающая ситуация. Они уверяют, что украинцы проникли в село Рыжевка и взорвали мост возле села Званное.

Напоминаем, 5 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ходе операции в Курской области, которая длится уже девятый месяц.