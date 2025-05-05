"Ситуация напряженная": росСМИ пишут о новом прорыве ВСУ в Курской области

Российские паблики утром 5 мая сообщают об активных действиях ВСУ в Курской области РФ, начавшихся в Глушковском районе. Россияне рассказывают об обстрелах FPV-дронами и стрелковом бое возле железнодорожной станции.

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Об этом пишут в российском пропагандистском Telegram-канале "Управление Z".

В канале сообщили о напряженной ситуации в Курской области. По словам россиян, Вооруженные силы Украины обстреливают населенный пункт Теткино из всех орудий, а также произошел стрелковый бой в районе железнодорожной станции с пятью украинскими военными, в результате которого бойцы ВСУ отошли на территорию населенного пункта Рыжковка. Кроме того, паблик сообщил, что украинские военнослужащие взорвали мост вблизи населенного пункта Званное.

"Активность связана с дальнейшими действиями, которые мы знаем. Ждем новостей", — написали авторы канала.

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в 9 утра сообщал в своем Telegram-канале, что участок автомобильной дороги между селами Щеголек и Саморядово находится под атакой FPV-дронов, и предупреждал жителей населенных пунктов "серой зоны" об опасности.

Граница Украины с РФ в Курской области по состоянию на 4 мая по данным DeepState Фото: скриншот

В Генеральном штабе Украины по состоянию на 8:00 5 мая сообщали, что в течение предыдущих суток украинские военные отбили 23 вражеские атаки на Курском направлении. При этом россияне совершили 317 артиллерийских обстрелов, 11 из которых из реактивных систем залпового огня, а также нанесли по территории области 10 авиационных ударов.

Российское командование на момент публикации материала не комментировало действия ВСУ на Курщине у границы с Украиной.

Ситуация в Курской области: детали

Российские пропагандистские ресурсы 23 апреля распространили информацию об отступлении ВСУ на Курщине. В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины опровергли эти сообщения и отметили, враг запустил фейк для дискредитации ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 апреля сообщал, что ВСУ остаются на территории РФ, в частности продолжается выполнение боевых задач в Белгородской и Курской области.

Военный эксперт Владислав Селезнев 2 мая рассказывал, что командование приказало российским военным заблокировать важный плацдарм, который удерживают ВСУ на территории Курской области РФ.