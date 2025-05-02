ВС РФ получили приказ заблокировать важный плацдарм, который удерживают ВСУ, — эксперт

Заявление Минобороны России заявили о создании так называемой полосы безопасности в приграничных районах Сумской области не соответствует действительности, поскольку ВСУ продолжают удерживать позиции в Курской области.

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Об этом в эфире FREEДОМ сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Плацдарм, который удерживает украинская армия на территории Курской области, относительно небольшой. Но географическое расположение украинских позиций таково, что россияне применяют огромное количество, в том числе артиллерийских систем, авиационных снарядов и ракет для того, чтобы выбить нас с этих рубежей и позиций, но ничего особо эффективного у них не получается", — сказал он.

Он отметил, что кроме Курской области Силы обороны выполняют задачи не только в Курской, но и в Брянской и Белгородской областях, и таким образом сдерживают россиян, которые намерены зайти на территорию Сумщины, чтобы заблокировать украинский плацдарм на территории РФ.

"Но специфика рельефа, условий местности такова, что вести наступательные действия в таких условиях крайне сложно. Поэтому, я думаю, мы еще долгое время будем слышать от украинского Генерального штаба ВСУ сводки о боях на территории Курской области", — сказал Владислав Селезнев.

Эксперт отметил, что украинским военным удается создавать соответствующие условия и предпосылки для проведения определенных контрнаступательных действий.

Напомним, что 26 апреля сообщалось, что ВС РФ не смогли полностью вытеснили ВСУ с территории Курской области, однако обстановка в этом регионе сложная. Аналитики объяснили, что вражеские войска имели продвижение в Курской области, в частности, практически полностью заняли населенный пункт Горналь и продвинулись в районе Олешни.

Также 26 апреля российская пропаганда сообщила об "освобождении" Курской области.