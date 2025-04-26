"Продолжаются бои": россияне соврали, что полностью вытеснили ВСУ с Курщины, — DeepState

Российские войска не смогли полностью вытеснили Вооруженные силы Украины с территории Курской области, однако обстановка в этом регионе сложная.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Продолжаются бои на Курщине. Сегодня московиты, в очередной раз, начали распространять фейк, заявив, что они полностью оккупировали Курщину и вытеснили с территории подразделения Сил Обороны. Данное заявление не соответствует действительности, но обстановка в данном районе складывается не лучшим образом", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что вражеские войска имели продвижение в Курской области, в частности, практически полностью заняли населенный пункт Горналь и продвинулись в районе Олешни.

"Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. Поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и т.д.", — отметили аналитики.

В DeepState также подчеркнули, что ВС РФ не оставляют попыток продвинуться и закрепиться в Сумской области.

"Осуществляет накопления в селе Журавка и пытается подойти к селу Беловоды. А также закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать ка*а*ам продвигаться и накапливаться", — отметили в DeepState.

Напомним, 26 апреля российская пропаганда сообщила об "освобождении" Курской области.

23 апреля российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о якобы отступлении 95-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области.