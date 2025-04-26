"Тривають бої": росіяни збрехали, що повністю витіснили ЗСУ з Курщини, — DeepState

Російські війська не змогли повністю витіснили Збройні сили України з території Курської області, проте обстановка в цьому регіоні складна.

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Про це повідомили аналітики DeepState.

"Тривають бої на Курщині. Сьогодні московити, вчергове, почали поширювати фейк, заявивши, що вони повністю окупували Курщину і витіснили з території підрозділи Сил Оборони. Дана заява не відповідає дійсності, але обстановка в даному районі складається не найкращим чином", — йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснили, що ворожі війська мали просування в Курській області, зокрема, практично повністю зайняли населений пункт Горналь і просунулись в районі Олешні.

"Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони. Тож "Курська операція" досі триває, де українські військові ведуть бої з московитами та корейцями. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місце зосередження, тощо", — зазначили аналітики.

В DeepState також підкреслили, що ЗС РФ не полишають спроб просунутися та закріпитися в Сумській області.

"Здійснює накопичення в селі Журавка та намагається підійти до села Біловоди. А також закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати ка*а*ам просуватися та накопичуватися", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 26 квітня російська пропаганда повідомила про "звільнення" Курської області.

23 квітня російські пропагандистські ресурси розповсюдили інформацію про нібито відступ 95-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Курській області.