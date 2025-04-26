Російська пропаганда повідомила про "звільнення" Курської області, Генштаб ЗСУ спростував

У суботу, 26 квітня, Збройні сили України нібито вийшли із села Горналь у Курській області Росії.

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Про це, як повідомляє пресслужба Кремля, президенту РФ Володимиру Путіну доповів начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

У ході доповіді Путіну Герасимов заявив, що вся Курська область звільнена від ЗСУ.

"Завершено розгром збройних формувань, Збройних сил України, які вторглися до Курської області. Плани київського режиму щодо створення так званого стратегічного плацдарму та зриву нашого наступу на Донбасі провалилися", — сказав глава російського Генштабу.

За словами Герасимова, за час бойових дій у Курській області ЗСУ нібито втратили мінімум 75 тисяч військових та понад 400 танків.

Також начальник Генштабу ЗС РФ повідомив, що у боях проти українців брали участь бійці з Північної Кореї.

Своєю чергою Путін зазначив, що "повний розгром" українських сил у Курському прикордонні створює умови для подальших успішних дій ЗС РФ на інших ділянках фронту.

Реакція України

Водночас у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ про відступ з Курської області РФ не повідомлялося. Наголошувалося, що Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку, зупинивши 30 штурмових дій росіян.

Фото: Генштаб ЗСУ

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", — йшлося у дописі.

Фото: Google

Фото: DeepStateMAP

Також зауважимо, що згідно з аналітичними картами проєкту DeepState, російське село Горналь, яке розташоване у декількох десятках метрів від кордону з Україною, наразі знаходиться у зоні, яка контролюється українськими військами.

Голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко у коментарі LIGA.net зауважив, що на цей час заяви Герасімова та Путіна не відповідають дійсності.

Утім він наголосив, що "динаміка війни вимагає постійних уточнень ситуації в майбутньому".

Пізніше Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що повідомлення вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають дійсності.

"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що наразі загроза оточення наших підрозділів відсутня.

Заяви керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне.

Також тривають активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ, — додали у ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, 14 квітня росЗМІ повідомляли, що у Курській області точаться бої за Горнальський Свято-Миколаївський монастир.

Фокус писав., що російська влада втратила контроль над відрізком кордону між Сумською та Курською областю поруч із містечком Суджа у серпні 2024 року.