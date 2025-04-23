Фейковий відступ ЗСУ на Курщині: ЦПД спростував новий вкид російської пропаганди

Російські пропагандистські ресурси розповсюджують інформацію про нібито відступ 95-ї окремої механізованої бригади у Курській області РФ. Це новий фейк, запущений ворогом для дискредитації ЗСУ.

Related video

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Фото: Скриншот

Також росіяни стверджували, що поблизу хутору Олешня Суджанського району Курської області українські військові начебто відмовляються виконувати накази командування. У ЦПД зауважили, що в такий спосіб держава-агресор хоче "створити ілюзію дезорганізації української армії" та "посіяти недовіру до українських оборонців".

Раніше Центр протидії дезінформації назвав так зване великоднє перемир’я російською спецоперацією для введення в оману Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 19 квітня, напередодні Великодня, очільник РФ Путін заявив, що Росія припинить вогонь з 18:00 того дня до 00:00 21 квітня. Проте зауважимо, що насправді перемир’я не було: зранку 21 квітня президент України Володимир Зеленський на підставі доповіді головнокомандуючого Збройних сил Олександра Сирського повідомив, що росіяни самі порушили обіцяний режим тиші майже 3 тис. разів.

Також ми писали, що у квітні цього року російські військові влаштували провокацію з вибухами в окупованому Донецьку, – аби звинуватити Україну в небажанні рухатися до миру, а очільника держави-агресора Путіна, навпаки, подати як миротворця.