Фейковий відступ ЗСУ на Курщині: ЦПД спростував новий вкид російської пропаганди
Російські пропагандистські ресурси розповсюджують інформацію про нібито відступ 95-ї окремої механізованої бригади у Курській області РФ. Це новий фейк, запущений ворогом для дискредитації ЗСУ.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.
Також росіяни стверджували, що поблизу хутору Олешня Суджанського району Курської області українські військові начебто відмовляються виконувати накази командування. У ЦПД зауважили, що в такий спосіб держава-агресор хоче "створити ілюзію дезорганізації української армії" та "посіяти недовіру до українських оборонців".
Раніше Центр протидії дезінформації назвав так зване великоднє перемир’я російською спецоперацією для введення в оману Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 19 квітня, напередодні Великодня, очільник РФ Путін заявив, що Росія припинить вогонь з 18:00 того дня до 00:00 21 квітня. Проте зауважимо, що насправді перемир’я не було: зранку 21 квітня президент України Володимир Зеленський на підставі доповіді головнокомандуючого Збройних сил Олександра Сирського повідомив, що росіяни самі порушили обіцяний режим тиші майже 3 тис. разів.
Також ми писали, що у квітні цього року російські військові влаштували провокацію з вибухами в окупованому Донецьку, – аби звинуватити Україну в небажанні рухатися до миру, а очільника держави-агресора Путіна, навпаки, подати як миротворця.