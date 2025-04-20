Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб створити Путіну образ миротворця, — ЦПД

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити президенту РФ Володимиру Путіну образ миротворця.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Мета таких вкидів — звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ нібито миротворця", — зазначили там.

Фото: ЦПД

Про удар по Донецьку писало російське видання ТАСС з посиланням на оперативні служби. Згодом там додали, що в місті прогриміло не менше трьох вибухів.

В RТ зазначили, що удар був нанесений по Калінінському району Донецька. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа у промисловій зоні. Також пошкоджено цивільні автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає.

В місцевих Telegram-каналах уточнили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Калінінському та Будьонівському районам Донецька, в центрі міста працює ППО. За інформацією, горить автозаправна станція.

Зазначимо, що Російська Федерація звинувачує Київ в порушенні оголошеного Москвою "великоднього перемир'я", при цьому обстрілюючи територію України за допомогою БПЛА. Зокрема, за перші шість годин після оголошення Росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Журналіст Віталій Портников розповідав, що "великоднє перемир’я" — це дипломатичний маневр Володимира Путіна. Він спрямований не на Україну, а передусім на Сполучені Штати Америки.