Россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы создать Путину образ миротворца, — ЦПД

Россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать президенту РФ Владимиру Путину образ миротворца.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Цель таких вбросов — обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать Путину образ якобы миротворца", — отметили там.

Фото: ЦПД

Об ударе по Донецку писало российское издание ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Впоследствии там добавили, что в городе прогремело не менее трех взрывов.

В RТ отметили, что удар был нанесен по Калининскому району Донецка. В результате обстрела начался пожар в промышленной зоне. Также повреждены гражданские автомобили. Информации о пострадавших пока нет.

В местных Telegram-каналах уточнили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, в центре города работает ПВО. По информации, горит автозаправочная станция.

Отметим, что Российская Федерация обвиняет Киев в нарушении объявленного Москвой "пасхального перемирия", при этом обстреливая территорию Украины с помощью БПЛА. В частности, за первые шесть часов после объявления Россией "пасхального перемирия" произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Журналист Виталий Портников рассказывал, что "пасхальное перемирие" — это дипломатический маневр Владимира Путина. Он направлен не на Украину, а прежде всего на Соединенные Штаты Америки.