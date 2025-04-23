Фейковое отступление ВСУ на Курщине: ЦПД опроверг новый вброс российской пропаганды
Российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о якобы отступлении 95-й отдельной механизированной бригады в Курской области РФ. Это новый фейк, запущенный врагом для дискредитации ВСУ.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Также россияне утверждали, что вблизи хутора Олешня Суджанского района Курской области украинские военные якобы отказываются выполнять приказы командования. В ЦПИ отметили, что таким образом государство-агрессор хочет "создать иллюзию дезорганизации украинской армии" и "посеять недоверие к украинским защитникам".
Ранее Центр противодействия дезинформации назвал так называемое пасхальное перемирие российской спецоперацией для введения в заблуждение Соединенных Штатов.
Напомним, 19 апреля, накануне Пасхи, глава РФ Путин заявил, что Россия прекратит огонь с 18:00 того дня до 00:00 21 апреля. Однако заметим, что на самом деле перемирия не было: утром 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский на основании доклада главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского сообщил, что россияне сами нарушили обещанный режим тишины почти 3 тыс. раз.
Также мы писали, что в апреле этого года российские военные устроили провокацию со взрывами в оккупированном Донецке, — чтобы обвинить Украину в нежелании двигаться к миру, а главу государства-агрессора Путина, наоборот, изобразить как миротворца.