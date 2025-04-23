Фейковое отступление ВСУ на Курщине: ЦПД опроверг новый вброс российской пропаганды

Российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о якобы отступлении 95-й отдельной механизированной бригады в Курской области РФ. Это новый фейк, запущенный врагом для дискредитации ВСУ.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

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Также россияне утверждали, что вблизи хутора Олешня Суджанского района Курской области украинские военные якобы отказываются выполнять приказы командования. В ЦПИ отметили, что таким образом государство-агрессор хочет "создать иллюзию дезорганизации украинской армии" и "посеять недоверие к украинским защитникам".

Ранее Центр противодействия дезинформации назвал так называемое пасхальное перемирие российской спецоперацией для введения в заблуждение Соединенных Штатов.

Напомним, 19 апреля, накануне Пасхи, глава РФ Путин заявил, что Россия прекратит огонь с 18:00 того дня до 00:00 21 апреля. Однако заметим, что на самом деле перемирия не было: утром 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский на основании доклада главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского сообщил, что россияне сами нарушили обещанный режим тишины почти 3 тыс. раз.

Также мы писали, что в апреле этого года российские военные устроили провокацию со взрывами в оккупированном Донецке, — чтобы обвинить Украину в нежелании двигаться к миру, а главу государства-агрессора Путина, наоборот, изобразить как миротворца.