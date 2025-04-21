Ракеты, БПЛА и поврежденная инфраструктура: РФ почти 3 тыс. раз нарушила "пасхальное перемирие"

В течение так называемого "пасхального перемирия", объявленного Российской Федерацией 19 апреля, Вооруженные силы противника 2935 раз нарушили обещания тишины.

Related video

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на основании доклада главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского.

Он отметил, что больше всего обстрелов и штурмовых действий состоялось на Покровском направлении. По словам главы государства, российское обещание тишины не распространилось и на Курское направление.

"В целом по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны", — добавил он.

Также, по информации Генерального штаба Украины, в ночь на 21 апреля 2025 года Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевщине — двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Также враг атаковал Украину 96-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).

В ведомстве добавили, что по состоянию на 09:00 известно о сбитии 42 ударных БпЛА типа Shahed. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны. Последствия вражеской атаки есть в Харьковской, Днепропетровской и Черкасской области.

Последствия атаки на Харьковщине

Как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, враг неоднократно обстреливал Купянский район из РСЗО. В результате обстрела горел гараж и автомобиль на площади 50 м.кв, также загорелись два частных дома.

Кроме того, по информации главы области, в Купянском районе в результате обстрела БпЛА типа "Шахед" сгорело 36 квартир на общей площади около 1600 м.кв. А в Чугуевском районе в результате попадания в землю БпЛА "Молния" повреждены грузовой автомобиль и автокран.

Олег Синегубов добавил, что на Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать атаковал позиции ВСУ вблизи населенного пункта Красное Первое. Также состоялась атака на Купянском направлении, в районе Голубовки.

Атака Днепропетровской области: что известно

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной сбито 7 вражеских БпЛА. Он добавил, что в результате атаки в Подгородненской общине Днепровского района есть возгорание, изуродованный дачный дом, а в Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии.

По его словам, враг FPV-дроном ударил по Межевской громаде Синельниковского района, в результате чего повреждена инфраструктура. Также оккупанты управляемыми авиационными бомбами обстреляли Новопавловскую громаду, а из тяжелой артиллерии — город Марганец Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии.

ВС РФ обстрелял Черкасскую область: что известно

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что Черкасская область оказалась под вражеским прицелом РФ. Средствами ПВО было уничтожено 8 российских БпЛА. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Ракетная атака на Николаевскую область

Утром 21 апреля около 04:57 враг атаковал город ракетами, отметил руководитель ОВА Виталий Ким. Тем ракет сейчас устанавливается. На время выхода материала пострадавших и повреждений нет.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений. ВС РФ осуществили по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1882 обстрела, в том числе 33 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 957 дронов-камикадзе.

"Пасхальное перемирие": что известно

Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии", которое якобы началось 19 апреля с 18:00 и продолжалось до 00:00 с 20 на 21 апреля. Такое объявление он сделал во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Через несколько минут после этого Силам обороны также приказали прекратить огонь.

По мнению Виталия Портникова, этот дипломатический маневр Владимира Путина направлен не на Украину, а на Соединенные Штаты Америки. Украинский журналист также рассказывал о целях главы российского государства.

Военные отмечали, что РФ использовала "пасхальное перемирие" для дальнейшего наступления на Харьковщине. Россияне применяли БПЛА для поражения позиций украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает РФ отказ от ударов на 30 дней с опцией продления. По мнению главы государства, отказ Кремля будет означать, что именно Россия желает продолжения войны. Однако Министерство иностранных дел России обвинило Украину в нарушении так называемого "пасхального перемирия" с использованием американских артиллерийских реактивных систем HIMARS.