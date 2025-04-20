Украина предлагает РФ отказ от ударов на 30 дней с опцией продления, — Зеленский (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагает РФ отказаться от любых ударов на срок не менее 30 суток с возможностью продления. По мнению главы государства, отказ Кремля будет означать, что именно Россия желает продолжения войны.

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Об этом он заявил в своем Telegram.

По словам Зеленского, по состоянию на 20:00 было зафиксировано более 2000 нарушений "пасхального перемирия", 67 российских штурмов на разных направлениях, 1355 российских обстрелов, из них 713 — тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV.

Сообщение Зеленского о ходе "пасхального перемирия" (скриншот с V_Zelenskiy_official/Telegram)

"Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сегодня в Украине не было воздушных тревог, а потому это тот "формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить".

"Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну", — добавил президент.

Ранее стало известно, что РФ обвиняет Украину в обстрелах и срыве "пасхального перемирия". В то же время ВС России продолжают обстрелы украинских городов и штурмуют позиции Сил обороны.

Впоследствии в Кремле сообщили, собираются ли продолжать "пасхальное перемирие". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава Кремля Владимир Путин не давал "команды" на пролонгацию.