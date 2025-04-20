Україна пропонує РФ відмову від ударів на 30 днів з опцією продовження, — Зеленський (фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ пропонує РФ відмовитися від будь-яких ударів на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. На думку глави держави, відмова Кремля означатиме, що саме Росія бажає продовження війни.

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Про це він заявив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, станом на 20:00 було зафіксовано понад 2000 порушень "великоднього перемир'я", 67 російських штурмів на різних напрямках, 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV.

Допис Зеленського про перебіг "великоднього перемир'я" (скриншот з V_Zelenskiy_official/Telegram)

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", — заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що сьогодні в Україні не було повітряних тривог, а тому це той "формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити".

"Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", — додав президент.

Раніше стало відомо, що РФ звинувачує Україну в обстрілах та зриві "великоднього перемир'я". Водночас ЗС Росії продовжують обстріли українських міст і штурмують позиції Сил оборони.

Згодом в Кремлі повідомили, чи збираються продовжувати "великоднє перемир'я". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі очільник Кремля Володимир Путін не давав "команди" на пролонгацію.