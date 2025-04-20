"Не було команди": в Кремлі повідомили, чи збираються продовжувати "великоднє перемир'я"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі очільник Кремля Володимир Путін не давав "команди" на продовження "великоднього перемир'я".

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Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", — сказав Пєсков представникам ЗМІ.

Раніше президент Зеленський відреагував на заяву очільника Кремля. Глава держави переконаний, що пропозиція Путіна виглядає як "чергова спроба пограти з життями людей".

Пізніше на Банковій заявили, що Україна пропонує продовжити перемир'я після Великодня.

Великоднє перемир'я — що відомо

Ввечері 19 квітня Путін оголосив про початок "великоднього перемир'я". За його словами, воно нібито розпочнеться 19 квітня з 18:00 та триватиме до 00:00 з 20 на 21 квітня.

Пізніше BBC повідомив, що ЗСУ отримали наказ зупинити вогонь після початку "великоднього перемир'я". Джерело медіа сказало, що наказ "застав усіх зненацька", хоча більшість хотіла перемир'я.

Згодом західні та українські експерти вважають, що Путін намагається залишити главу США Трампа у перемовинах. Водночас очільник Кремля побоюється, що ця стратегія може зіграти проти нього.