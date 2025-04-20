"Не было команды": в Кремле сообщили, собираются ли продолжать "пасхальное перемирие"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава Кремля Владимир Путин не давал "команды" на продолжение "пасхального перемирия".
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
"Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия", — сказал Песков представителям СМИ.
Ранее президент Зеленский отреагировал на заявление главы Кремля. Глава государства убежден, что предложение Путина выглядит как "очередная попытка поиграть с жизнями людей".
Позже на Банковой заявили, что Украина предлагает продлить перемирие после Пасхи.
Пасхальное перемирие — что известно
Вечером 19 апреля Путин объявил о начале "пасхального перемирия". По его словам, оно якобы начнется 19 апреля с 18:00 и продлится до 00:00 с 20 на 21 апреля.
Позже BBC сообщил, что ВСУ получили приказ остановить огонь после начала "пасхального перемирия". Источник медиа сказал, что приказ "застал всех врасплох", хотя большинство хотело перемирия.
Впоследствии западные и украинские эксперты считают, что Путин пытается оставить главу США Трампа в переговорах. В то же время глава Кремля опасается, что эта стратегия может сыграть против него.