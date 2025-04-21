"Использовали HIMARS": в РФ ответили на призывы продлить "пасхальное перемирие"
Министерство иностранных дел России обвинило Украину в нарушении так называемого "пасхального перемирия" с использованием американских артиллерийских реактивных систем HIMARS.
Об этом заявила спикер МИД РФ Мариях Захарова в ответ на призывы Государственного департамента США продлить режим прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.
"Так его киевский режим и во время Пасхи не соблюдал. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS", — написала Захарова.
Она подчеркнула, что считает это не случайностью, а закономерностью.
"Ведь во время моратория на нанесение ударов по ТЭК (топливно-энергетический комплекс, — ред.) Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре", — подчеркнула Захарова.
В то же время, кроме обвинений в сторону Украины, она так и не объяснила, согласен ли Кремль продолжить так называемое "пасхальное перемирие".
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил отказаться от любых ударов на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока Владимир Путин не давал "команды" на продолжение "пасхального перемирия".