Украина предлагает РФ продлить перемирие после Пасхи: в США отреагировали

В Государственном департаменте США заявили, что они будут "приветствовать" продолжение прекращения огня между РФ и Украиной, если такое произойдет после завершения"пасхального перемирия".

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера Госдепа.

В ведомстве отметили, что увидели "объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой".

"Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", — говорится в заявлении.

Также в Государственном департаменте США оценивают "серьезность намерений в этом случае", а потому "приветствовали бы продолжение этих действий [перемирие — ред.] и после воскресенья [Пасхи]".

Журналисты пишут, что обе стороны "делают вид, что придерживаются пасхального перемирия, но на самом деле продолжили ведение боевых действий в субботу, которые усилились в воскресенье".

Ранее в Кремле сообщили, собираются ли продолжать "пасхальное перемирие". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава Кремля Владимир Путин не давал "команды" на продолжение

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает РФ отказ от ударов на 30 дней с опцией продления. По мнению главы государства, отказ Кремля будет означать, что именно Россия желает продолжения войны.